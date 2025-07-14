Metin Atan: Limanlarda X-Ray’ler 3 aydır çalışmıyor

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, limanlardaki güvenlik açıklarına dikkat çekti. “Sayın Arıklı sadece konuşuyor. Üç aydır limanlardaki X-ray cihazları çalışmıyor. Bu ülkeye ne giriyor, ne çıkıyor bilen yok.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Kanal T’de Seher Güraslan’ın sunduğu “Gündem” programında hükümete ve koalisyon ortaklarına yönelik sert açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin artırılması gerektiğini belirten Atan, milletvekillerinin yüksek maaş aldığını, buna karşılık halkın asgari ücretle yaşamaya zorlandığını söyledi. “Milletvekilleri uçuk maaşlar alıyor, halk ise sefalet ücretiyle geçinmek zorunda bırakılıyor. Asgari ücret masası bir an önce toplanmalı, halk refaha kavuşmalı,” dedi.

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı da hedef alan Atan, limanlardaki güvenlik açıklarına dikkat çekti. “Sayın Arıklı sadece konuşuyor. Üç aydır limanlardaki X-ray cihazları çalışmıyor. Bu ülkeye ne giriyor, ne çıkıyor bilen yok. Güvenlik tamamen yok olmuş durumda” ifadelerini kullandı.