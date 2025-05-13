Metin Atan: Türkiye karşıtlığına dönüşen eylemlerde yokuz

Bir televizyon programına konuk olan KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan, ülkede son dönemde infiale neden olan tüzük değişikliği ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen eylemlerle alakalı açıklamalarda bulundu.



Gerçekleştirilen eylemlerin Türkiye karşıtlığına dönüşmesiyle ve sendikanın tavrını değerlendiren Metin Atan, “Biz laiklik konusunda hala aynı yerdeyiz. Biz Atatürk ilke ve inkılaplarıyla bugünlere geldik, türbana da karşı değiliz. Son dönemde olaylar öyle gelişti ki bazı merciler konuyu başka yöne çekmeye çalışıyor. İşgalcilikle söylemde bulunuluyor. Kıbrıslı Türkler ile Türkiyeli vatandaşlarla bizim hiç bir sıkıntımız olmadı, olamaz, bunu şimdi söylemiyoruz daha önce de düşüncemiz böyleydi. Bunu kaşıyan siyasiler de var. Tabi biz bu durumda bu pozisyonda bulunamayız. Yapılan eylemlerde belli bir yere kadar destek olacağız ama Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşlarına karşı yapılan eylemlerde yokuz. Bunu diğer arkadaşlara da söyledik” dedi.

"TEPKİ KOYMAK FARKLI, TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YAPMAK FARKLI"

Bunun farklı yönlere çekildiğini belirten Atan, “Tabi rahatsızlık daha da büyüdü. Bizim tabanımızda da bunu kabul eden de var etmeyen de var. Kimse kusura bakmasın biz kimseden icazet almayız. Tabi ki eleştireceğiz, tabii ki tepki koyacağız. Ama tepkiyle Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiyeli karşıtlığını ayırmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

"BAŞBAKAN VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI"

Bu şekilde suni gündem yaratıldığını ve ülkedeki asıl sorunların unutulduğunu söyleyen Metin Atan, “Asgari ücret konusu ne oldu? Geçicilerin özlük haklarıyla ilgili Başbakan’dan bayram öncesi söz almıştık, bir bayram bitti ikinci bayrama geliyoruz hala bir gelişme yok. Üç gündür Başbakanı arıyorum ama ulaşamıyorum. Biz sendikayız, onlar hükümet, küslük olmaz gereğini yapmaları gerekir. Çıkacak ve bana açıklama yapmak zorunda. Çünkü kendisi söz verdi. Bürokratlarla konuştuk Personel Dairesi sıcak bakmıyor diyorlar. Ne demek yani? Başbakan yapın diyor, altındakiler olmaz diyor. Bir taraftan projeleri hayata geçirdik diye şov yapılıyor, diğer taraftan verilen sözler tutulmuyor. Bu istediğimiz şey devlete ek bir külfet getirmeyecek, zaten maaşlarını alıyorlar. Bizim istediğimiz sadece özlük haklarının korunmasıyla alakalı bir güvencedir” dedi.

"PARA YOK DİYORLAR, MECLİSE İSTİHDAM YAPIYORLAR"

Para yok, kriz var yapamayız dediklerini belirten Atan, “Meclise bir çok istihdam yapıldı. Madem para yok bunu nasıl yapıyorsunuz? Bürokratları atlatıyorlar, onlara para var, buraya yok. Yapmayın artık” şeklinde konuştu.