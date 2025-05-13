  • BIST 9693.63
  • Altın 4063.404
  • Dolar 38.7955
  • Euro 43.1993
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAZelenskiy ve Putin Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelecek

Metin Atan: Türkiye karşıtlığına dönüşen eylemlerde yokuz

» »
KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan, tüzük değişikliği eylemlerinin Türkiye karşıtlığına dönüşmesini eleştirerek, "Biz Atatürk ilke ve inkılaplarından yanayız, türbana karşı değiliz. Türkiye ve vatandaşlarına karşı yapılan eylemlerde yer almayız" dedi.
Metin Atan: Türkiye karşıtlığına dönüşen eylemlerde yokuz

Bir televizyon programına konuk olan KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan, ülkede son dönemde infiale neden olan tüzük değişikliği ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen eylemlerle alakalı açıklamalarda bulundu.

Gerçekleştirilen eylemlerin Türkiye karşıtlığına dönüşmesiyle ve sendikanın tavrını değerlendiren Metin Atan, “Biz laiklik konusunda hala aynı yerdeyiz. Biz Atatürk ilke ve inkılaplarıyla bugünlere geldik, türbana da karşı değiliz. Son dönemde olaylar öyle gelişti ki bazı merciler konuyu başka yöne çekmeye çalışıyor. İşgalcilikle söylemde bulunuluyor. Kıbrıslı Türkler ile Türkiyeli vatandaşlarla bizim hiç bir sıkıntımız olmadı, olamaz, bunu şimdi söylemiyoruz daha önce de düşüncemiz böyleydi. Bunu kaşıyan siyasiler de var. Tabi biz bu durumda bu pozisyonda bulunamayız. Yapılan eylemlerde belli bir yere kadar destek olacağız ama Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşlarına karşı yapılan eylemlerde yokuz. Bunu diğer arkadaşlara da söyledik” dedi.

"TEPKİ KOYMAK FARKLI, TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YAPMAK FARKLI"

Bunun farklı yönlere çekildiğini belirten Atan, “Tabi rahatsızlık daha da büyüdü. Bizim tabanımızda da bunu kabul eden de var etmeyen de var. Kimse kusura bakmasın biz kimseden icazet almayız. Tabi ki eleştireceğiz, tabii ki tepki koyacağız. Ama tepkiyle Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiyeli karşıtlığını ayırmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

"BAŞBAKAN VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI"

Bu şekilde suni gündem yaratıldığını ve ülkedeki asıl sorunların unutulduğunu söyleyen Metin Atan, “Asgari ücret konusu ne oldu? Geçicilerin özlük haklarıyla ilgili Başbakan’dan bayram öncesi söz almıştık, bir bayram bitti ikinci bayrama geliyoruz hala bir gelişme yok. Üç gündür Başbakanı arıyorum ama ulaşamıyorum. Biz sendikayız, onlar hükümet, küslük olmaz gereğini yapmaları gerekir. Çıkacak ve bana açıklama yapmak zorunda. Çünkü kendisi söz verdi. Bürokratlarla konuştuk Personel Dairesi sıcak bakmıyor diyorlar. Ne demek yani? Başbakan yapın diyor, altındakiler olmaz diyor. Bir taraftan projeleri hayata geçirdik diye şov yapılıyor, diğer taraftan verilen sözler tutulmuyor. Bu istediğimiz şey devlete ek bir külfet getirmeyecek, zaten maaşlarını alıyorlar. Bizim istediğimiz sadece özlük haklarının korunmasıyla alakalı bir güvencedir” dedi.

"PARA YOK DİYORLAR, MECLİSE İSTİHDAM YAPIYORLAR"

Para yok, kriz var yapamayız dediklerini belirten Atan, “Meclise bir çok istihdam yapıldı. Madem para yok bunu nasıl yapıyorsunuz? Bürokratları atlatıyorlar, onlara para var, buraya yok. Yapmayın artık” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • HP MYO üyesi Tokatlıoğlu Serbest... Tüm imzalar babasına ait..12 Mayıs 2025 Pazartesi 14:01
  • 31 Ekim'e kadar ateş yakmak yasak12 Mayıs 2025 Pazartesi 14:01
  • Cezaevine gönderildiler12 Mayıs 2025 Pazartesi 13:19
  • Serdar Denktaş: Yaşam hakkımızı korumak için kullanılacak ilk silah hukuk olmalı12 Mayıs 2025 Pazartesi 13:07
  • Bir Haftada 13 Yangın, 33 Kurtarma Operasyonu: Zarar 1 Milyon TL'yi Aştı12 Mayıs 2025 Pazartesi 12:52
  • Alkollü Sürücüler Trafiği Tehlikeye Attı: Üç Ayrı Kazada İki Yaralı12 Mayıs 2025 Pazartesi 12:47
  • Alayköy’de 70 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu12 Mayıs 2025 Pazartesi 12:36
  • Gençlik Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum eş başkanı Avraam: Hedefimiz gençliği yakınlaştırmak12 Mayıs 2025 Pazartesi 12:35
  • Salahi Şahiner: Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı topluma açık bir tehdittir12 Mayıs 2025 Pazartesi 11:56
  • Çatalköy’deki kurşunlama olayı: Ülkeye geldiği gibi tetiğe bastı12 Mayıs 2025 Pazartesi 11:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti