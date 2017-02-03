Meydan sizin...

Son günlerde artan bir hızla Cumhurbaşkanı Akıncı’nın itibarsızlaştırılması yönünde çok ciddi bir biçimde saldırılar gelişmektedir.

Bu saldırılar gün geçtikçe seviyesini düşürmekte hatta seviyesiz küfürlerle saldırıya uğramakta daha da kötüsü tehditlere dahi tevessül edilmektedir.

Genelde sosyal medya üzeriden yapılan bu saldırılar ile bunları paylaşanlar kahramanlık yapmaktadırlar.

Bütün bu olayların baş sorumlusu UBP,DP başta olmak üzere bunlar tarafından beslenen eski görüşmeciler ve birtakım bunlardan beslenen kesimlerdir.

Son zamanlarda yeni kurulan YDP’de bu saldırılara bir başka şekli ile Kıbrıs’ta ayırımcılığı körükleyen sloganlarla bu kampanyaya katılmaktadır.

Varılmak istenen nokta nedir?

Savundukları:

Kendilerine yeterli bilgi vermiyormuş

Kendilerine sorulmadan harita verilmiş

Mecliste 29+diye bir karar yokmuş

Akıncı bizi satıyormuş.

Aklıselim sahibi insanların bu iddialara inanması mümkün değildir. Ancak eğer siz bu düzenden nemalanıyorsanız ve düzenin devamını istiyorsanız tabi ki bu söylemlerin peşinden gidecektir. Bu kıstasların dışında da 1950’lerde kalmış savaş mantığı ile hareket eden kesimler de vardır.

Yukarıdaki iddiaların aksini sağlayacak o kadar görüşme süreci ve Meclis tutanakları var ki buna ragmen bu hususlar savunuluyorsa ortada bir ard niyet vardır.

Son günlerde yeni bir iddia büyütülerek ortaya konmaktadır.

‘’Cumhurbaşkanı Akıncı ve görüşmeci heyeti Kıbrıs Türk halkını temsil edemez’’

Adına ‘’Bağımsızlık ittifakı’’takan bir gurubun da iddiası bu.

Bu iddiası doğrultusunda da Meclis’in karar almasını da talep etmektedirler.

Bu çağrının muhatabı bu güne kadar her fırsatta kendilerine her türlü bilgi verildiği halde içerde başka dışarıda başka tavır sergileyen Başbakan ve Başbakan yardımcısıdır. Tabi ki bu azınlık hükümetine destek veren sözde bağımsız vekillerdir.

Düşünün Devlet kaynakları ile büyük bir heyetle Cenevre’ye giden Başbakan ve heyeti hiçbir şey yapmadan hatta kendilerine verilen tarihi bir fırsat olan BM resepsiyonuna katılmadan geri dönen Başbakan. Serdar Denktaş Başbakanla birlikte basın toplantısına katılmasına rağmen inadına resepsiyona katılmış ve oğlu ile beraber Anastasiyadis ve Akıncı’nın arasında tarihi bir resim çektirmiştir.

Sonuç olarak ortamı bu kadar geren ve bu gerginliği her geçen gün tırmandıran, Akıncıya ölüm tehdidine kadar olayı tırmandıran Hükümet ve destekçilerine düşen görev.

Buyurun 27 kahraman vekiller görev sizin bakın Bağımsızlık ittifakı size açık çağrı yapıyor Toplayın meclisi Alın Akıncı ve ekibini görüşmecilik görevinden.

Yoksa atıp tutmaktan ve her geçen gün için toplumdaki bu gerilimi artırmaktan vazgeçin.

Siz hükmedenlerin görevi toplumsal birliği korumaktır. Gerginliği artırmak değildir.