Milli badmintoncu Nehir Deniz’den Belçika’da çifte zafer

Milli badmintoncu Nehir Deniz, Belçika'nın Liege kentinde düzenlenen International Seraing 2025 turnuvasından iki birincilikle döndü. Türkiye Milli Takımı adına mücadele eden Deniz, turnuvada Tek Kadınlar ve Çift Kadınlar kategorilerinde şampiyonluk elde etti.

7 farklı ülkeden 176 sporcunun katıldığı organizasyonda Nehir Deniz, Çift Kadınlar kategorisinde Belçikalı partneri Laurie Thibo ile birlikte mücadele etti. Başarılı ikili, tüm maçlarını kazanarak zirveye çıktı. Deniz, Tek Kadınlar kategorisinde de rakiplerini geride bırakarak birinci oldu ve her iki kategoride de para ödülünün sahibi oldu.