Milli mücadele ve şehitler törenlerle anılıyor

“21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası” dolayısıyla başkent Lefkoşa ve ilçelerde anma törenleri düzenlenecek.



Anma etkinlikleri, 21 Aralık sabahı 08.00’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) Piyade Yüzbaşı Murat Osma’nın Bayrak Radyosu’ndan yapacağı konuşmayla başlayacak.



İkinci tören saat 09.30’da Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde düzenlenecek. Şehitleri Anma Programı saat 09.50’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.



Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) Piyade Yüzbaşı Murat Osma saat 18.00’de Bayrak Radyosu’ndan konuşma yapacak.



İLÇELERDE ANMA TÖRENLERİ DÜZENLENECEK



Milli Günleri Kutlama Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, tüm merkezi camilerde 21 Aralık Cuma günü saat 11.51’de Mevlid-i Şerif okunacak.



Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla ilk yerel anma töreni Türkeli’nde (Ayvasıl) 22 Aralık Cumartesi günü saat 09.30’da yapılacak.



Kumsal Şehitleri için 24 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da, Kaymaklı şehitleri ise 25 Aralık Salı günü saat 09.00’da tören düzenlenecek. Şehit Hüseyin Ruso için ise saat 10.00’da anma töreni gerçekleştirilecek.



GİRNE



Girne’de 21 Aralık Cuma günü saat 10.00’da Girne Deniz Şehitliği’nde tören düzenlenecek.



Burada çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak. İstiklal Marşı ve öğrencilerin şiir okumasıyla devam edecek törende, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir subay da konuşma yapacak.



İkinci tören de aynı gün saat 18.00’da Oğuz Veli Ortaokulu’nda düzenlenecek. Okuldaki “21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası Anma Gecesi” saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak, ardından şiir okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak. Tören müzik dinletisi, oratoryo ve koro ile sona erecek.



GAZİMAĞUSA



Gazimağusa’daki tören 21 Aralık Cuma günü 10.00’da Suriçi’ndeki Şehitler Anıtı önünde yer alacak.

Şehitler anıtına çelenk sunulacak, saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak tören İstiklal Marşı’yla devam edecek.

Şiirlerin okunması ve konuşmaların yapılmasının ardından şehitler için dua okunacak ve şehitlik ziyaret edilecek.



LEFKE



Lefke’deki tören Lefke Kemal Özalper Şehitliği önünde saat 10.00’da başlayacak.



Çelenklerin konması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şehitlik özel defteri imzalanacak, şiirler okunacak, konuşmalar yapılacak.



Tören, şehitleri için dua okunmasıyla sona erecek. Lefte Orta Cami'nde şehitler için mevlit okunacak.



Atatürk Yol Koşuları ise 27 Aralık Perşembe günü Lefke Kaymakamlığı Binası Önünde saat 9.30’da başlayacak.



GÜZELYURT



Güzelyurt ilçesinde 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlenecek tören Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde saat 10.00’da başlayacak. Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek.



Konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından tören sona erecek.



İSKELE



İskele’de 21 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Larnaka Şehitler Anıtı’ndaki anma töreni saat 10.00’da başlayacak.



Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak. Törende şehitler için dua okunacak.



Larnaka şehitleri ise 23 Aralık Pazar günü saat 10.00’da Larnaka Şehitler Anıtı’nda yapılacak törenle anılacak.



Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak tören, konuşma ve şiirlerin ardından şehitler için dua okunmasıyla sona erecek.