  • BIST 9486.56
  • Altın 4303.234
  • Dolar 39.3434
  • Euro 44.9415
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKA5 belediye başkanı tutuklandı

Misafir olarak gittiği evde hırsızlık yaptı!

» »
Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan F.D mahkemeye çıkarıldı.
Misafir olarak gittiği evde hırsızlık yaptı!

Polis memuru Emine Çıkan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 01.06.2025 tarihinde Lefkoşa’da, bir ikametgahta misafir olarak bulunduğu sırada, sehpa üzerinde bulunan cüzdan ile birlikte içerisinde muhafaza edilen toplam 500 Sterlin nakit parayı alıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi. Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlının 3 Haziran’da tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini ve olay günü Lefkoşa’ya hiç gelmediğini söylediğini aktardı. Polis memuru, KGS kameralarının incelendiğini, zanlının söylediğinin aksine olay günü tüm gün Lefkoşa’da olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının çaldığı paranın bulunmadığını, dövizcilerden araştırma yapacaklarını söyleyerek, 8 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Girne ve Esentepe’de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı05 Haziran 2025 Perşembe 13:26
  • Simon Aykut’tan Kurban Bayramı mesajı05 Haziran 2025 Perşembe 13:15
  • Doç Dr. Hamit Caner yazdı...“O Çocuk Neden Yoktu?”05 Haziran 2025 Perşembe 12:16
  • Lefkoşa ve İskele'de 62 araç trafikten men edildi05 Haziran 2025 Perşembe 11:20
  • Tatar: Suçlamalar, siyasi saiklerle hareket edildiğini açıkça ortaya koymaktadır05 Haziran 2025 Perşembe 10:15
  • Simon Aykut: Bayramda ailemden ve sevdiklerimden uzak olmanın üzüntüsünü yaşıyorum05 Haziran 2025 Perşembe 09:52
  • Larnaka Havalimanı’nda bir yolcunun bagajından 23 kilo uyuşturucu çıktı05 Haziran 2025 Perşembe 09:17
  • Akdeniz’de 4,2 büyüklüğünde deprem!05 Haziran 2025 Perşembe 09:15
  • Küçük: Casino açma koşulları zorlaştırıldı04 Haziran 2025 Çarşamba 14:57
  • Gazimağusa Belediyesi ile TIXCY arasında bilet hizmeti protokolü imzalandı04 Haziran 2025 Çarşamba 14:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti