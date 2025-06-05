Misafir olarak gittiği evde hırsızlık yaptı!

Polis memuru Emine Çıkan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 01.06.2025 tarihinde Lefkoşa’da, bir ikametgahta misafir olarak bulunduğu sırada, sehpa üzerinde bulunan cüzdan ile birlikte içerisinde muhafaza edilen toplam 500 Sterlin nakit parayı alıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi. Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlının 3 Haziran’da tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini ve olay günü Lefkoşa’ya hiç gelmediğini söylediğini aktardı. Polis memuru, KGS kameralarının incelendiğini, zanlının söylediğinin aksine olay günü tüm gün Lefkoşa’da olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının çaldığı paranın bulunmadığını, dövizcilerden araştırma yapacaklarını söyleyerek, 8 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.