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Misafirliğe gitti, hırsızlık yaptı...

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Değirmenlik'te meydana gelen ikametgahtan hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.U yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Misafirliğe gitti, hırsızlık yaptı...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Halil Gizmen olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 15 Mayıs 2025 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Değirmenlik'te, ikametgahta misafir olarak bulunan Girne’de sakin zanlının yatak odası içerisindeki dolap üzerinde bulunan ev sahibi M.E’ye ait 4000 Euro, 2600 STG ve 7000 TL nakit paraları alarak sirkat ettiğini aktardı.

Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine Değirmenlik'te tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını ve yapılan sorgusunda paraları Girne'de arkadaşı olan bir şahsın ikametgahında bıraktığını söylemesi üzerine ikametgahında yapılan aramada 400 Stg ve 1500 euro nakit para tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 45 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 400 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

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