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Mısır Yeni Turizm Bölgesi Kuruyor

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Mısır yeni turizm bölgesi kuruyor. Jaz Hotel Group, Marsa Mares Körfezi’nde yeni bir tatil destinasyonu geliştiriyor.
Mısır Yeni Turizm Bölgesi Kuruyor

Mısır’ın en büyük turizm markası Travco Group International’ın konaklama alanındaki şirketi Jaz Hotel Group, Mısır’ın Marsa Mares bölgesinde yeni yatırımlara hazırlanıyor.

Mısır genelinde 58 konaklama tesisi işleten Jaz Hotel Group, Marsa Mares Körfezi’nde yeni bir tatil bölgesi geliştirecek.

Marsa Mares bölgesinde toplamda on otel inşa edilecek.

Bu bölgedeki ilk otel beş yıldızlı otel pandemi sırasında açılan Iberotel Costa Mares oldu. Bir diğer beş yıldızlı bir otel olan Jaz Amara da bu yılın Kasım ayında hizmete açılacak.

Jaz Amara, 272 oda kapasitesiyle hizmet verecek.

Marsa Mares, Marsa Alam Havaalanı’na 10 dakikalık mesafede yer alıyor.

Marsa Mares Bölgesi, sahili ve etkileyici sualtı dünyasıyla da dalgıçlar arasında uzun süredir popüler konumda.  

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