KITSAB, Utrecht Turizm Fuarı’nda!

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 8–11 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Utrecht Turizm Fuarı 2026, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin uluslararası alanda tanıtımına önemli bir katkı sağladı. Fuarda, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) etkin bir temsiliyet ortaya koydu.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çağdaş Uçaner, birlik adına fuarda yer alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmini, seyahat acentelerinin sunduğu hizmetleri ve ülkenin turizm potansiyelini ziyaretçilere ve sektör temsilcilerine aktardı. KKTC standı, fuar süresince yoğun ilgi görürken, Kuzey Kıbrıs’a yönelik artan merak ve talep dikkat çekti.

Fuara ayrıca KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı da katılarak ülke turizminin uluslararası platformda tanıtımına destek verdi. Kamu ve sivil toplum iş birliğiyle gerçekleştirilen bu temsiliyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizm vizyonunun daha geniş kitlelere ulaştırılmasını sağladı.

KITSAB Yönetim Kurulu Üyesi Çağdaş Uçaner, Utrecht Turizm Fuarı’ndaki temasların yeni iş birliklerine kapı araladığını ve Kuzey Kıbrıs’ın sürdürülebilir turizm hedeflerine katkı sunduğunu vurguladı.

Fuarda sergilenen güçlü tanıtım çalışmaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Avrupa pazarındaki görünürlüğünü artırarak ülke turizmi adına önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.