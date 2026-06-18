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Ataoğlu: Turizmin vitrini rehberlerimizdir

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Turizm sektöründe nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çeken Ataoğlu, Bakanlık ile KITREB iş birliğinde yıllardır sürdürülen Turist Rehberi Yetiştirme Kurslarının ülke turizmine önemli katkılar sağladığını kaydetti.
Ataoğlu: Turizmin vitrini rehberlerimizdir

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) iş birliğinde düzenlenen 37’nci Turist Rehberi Yetiştirme Kursu Sertifika Töreni’ne katılarak kursu başarıyla tamamlayan yeni turist rehberlerine sertifikalarını takdim etti.

Lefkoşa Saçaklı Ev’de gerçekleştirilen törende konuşan Ataoğlu, turizm sektörünün en önemli yapı taşlarından birinin turist rehberleri olduğunu belirterek, ülkeye gelen ziyaretçilerin Kuzey Kıbrıs’ı ilk olarak rehberlerin anlatımları ve rehberlik hizmetleri aracılığıyla tanıdığını söyledi.

Ataoğlu, turist rehberlerinin yalnızca tarihi ve kültürel değerleri aktaran kişiler olmadığını, aynı zamanda ülkenin gönüllü kültür elçileri olarak görev yaptığını ifade ederek, “Rehberlerimiz ülkemizin tarihini, kültürünü, doğasını ve misafirperverliğini dünyaya anlatan en önemli temsilcilerimizdir. Turizmin vitrini rehberlerimizdir” dedi.

Turizm sektöründe nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çeken Ataoğlu, Bakanlık ile KITREB iş birliğinde yıllardır sürdürülen Turist Rehberi Yetiştirme Kurslarının ülke turizmine önemli katkılar sağladığını kaydetti.

1974 yılından bu yana düzenlenen kurslar sayesinde yaklaşık 1.500 turist rehberinin sektöre kazandırıldığını anımsatan Ataoğlu, bu yıl gerçekleştirilen eğitim programını başarıyla tamamlayan 34 yeni rehberin de turizm sektörüne güç katacağını belirtti.

Ataoğlu, “Turizmin gelişmesi, hizmet kalitesinin yükselmesi ve ülkemizin uluslararası alanda daha güçlü şekilde tanıtılması için eğitimli ve donanımlı rehberlere ihtiyaç duyuyoruz. Bugün sertifikalarını alan tüm rehberlerimizi gönülden kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık beş aylık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarının takdim edilmesinin ardından tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Yeni mezunların da sektöre katılmasıyla birlikte KITREB’e üye faal turist rehberi sayısı 263’e yükseldi.

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