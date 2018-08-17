  • BIST 86.439
  • Altın 232,624
  • Dolar 6,1280
  • Euro 6,9913
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Mısır'da dünyanın en eski peyniri bulundu

»
Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Giza vilayetinde 3 bin 200 yıllık bir lahdin içinde dünyanın en eski peyniri bulundu.
Mısır'da dünyanın en eski peyniri bulundu

ABD'nin başkenti Washington merkezli American Chemical Society (ACS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Giza'ya bağlı antik kent Memfis'te kazı çalışmaları yapan arkeologlar, geçmişi MÖ 13'üncü yüzyıla dayanan Ptahmes Mezarlığı'nda tuval bezine sarılı hâlde bir çömlek buldu.

Açıklamada, tarihi çömlek içinde dünyanın en eski katı peynirinin parçalarına rastlandığı belirtildi.

İncelemeler sonucu peynirin inek, koyun ve keçi sütünden yapıldığı tespit edildi.

İkinci Ramses döneminde Mısır'ın başkenti olan Memfis'te valilik yapan Ptahmes'in mezarı, ilk defa 1885'te bölge sakinleri tarafından ortaya çıkarılmış, ancak zaman içinde kaybolmasının ardından 2010 yılında Fransız arkeologlar bölgede yeniden kazı çalışmasına başlamıştı.

Dünyanın en eski peynirinin bulunduğu çömleğin kazının başladığı tarihten birkaç yıl sonra ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

Etiketler: , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yeni Zelanda yabancılara ev satışını yasakladı16 Ağustos 2018 Perşembe 09:37
  • Uzayda yeni bir çöl bulundu16 Ağustos 2018 Perşembe 09:31
  • Defne Samyeli, Bikinili Hali İle Herkesi Büyüledi15 Ağustos 2018 Çarşamba 18:06
  • Serdar Ortaç’ın model eşi, sektör değiştiriyor15 Ağustos 2018 Çarşamba 18:01
  • Vegan festivalinde çiğ et yedi! (VİDEO)15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:25
  • Rüyalarda buluşuruz: Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirveye çıktı14 Ağustos 2018 Salı 12:07
  • Yeniboğaziçi Pulya Festivali başlıyor13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:09
  • Marilyn Monroe'nun, kaybolduğu düşünülen çıplak sahneleri bulundu13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:54
  • Anne balina yasına son verdi: Ölen yavrusunu 17 gündür sırtında taşıyordu13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:18
  • 'AKP'liler Türkiye'ye gelsin, biz Almanya'ya gidelim'13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti