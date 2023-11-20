Miss Universe 2023'ü Nikaragua güzeli Sheynnis Palacios kazandı

El Salvador'un başkenti San Salvador'da düzenlenen Miss Universe 2023 (Kainat Güzeli) yarışmasını Nikaragua'dan Sheynnis Palacios kazandı.

84 ülkenin ulusal güzellik yarışmalarının birincilerinin yarıştığı bu yılki Miss Universe'ün jürisinde model Halima Aden, "Queer Eye" yıldızı Carson Kressley, TikTok fenomeni Avani Gregg ve iki eski Miss Universe birincisi Trinidad & Tobago'dan Janelle Commissiong ve Fransa'dan Iris Mittenaere yer aldı.

Kainat Güzeli seçilen Palacios'a tacını bir önceki yılın kazananı ABD’den R'Bonney Gabriel taktı.

Kolombiya Güzeli Camila Avella ve Porto Riko Güzeli Karla Guilfu ilk beşi tamamlarken, ilk 10'un bir diğer üyesi olan İspanyol Athenea Perez de yarışmanın Güzeller Güzeli olarak taçlandırıldı.

Köklü değişiklikler

Kainat Güzeli yarışması, 2023'te 72 yıldan sonra adayların seçimi sürecinde “kapsayıcı” değişikliklere gitti. Yarışmaya ilk defa evli kadınların ve annelerin de katılmasına izin verildi.

Yarışma komitesinden yapılan açıklamada, "Hepimiz kadınların kendi hayatları üzerinde söz sahibi olması gerektiğine ve bir insanın geçmiş kişisel kararlarının farklı alanlardaki başarılarına engel olmaması gerektiğine inanıyoruz" denildi.