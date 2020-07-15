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Mitsotakis: “Türkiye, Doğu Akdeniz’in sorun yaratan ülkesi olma arayışında”

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Mitsotakis: “Türkiye, Doğu Akdeniz’in sorun yaratan ülkesi olma arayışında”
Mitsotakis: “Türkiye, Doğu Akdeniz’in sorun yaratan ülkesi olma arayışında”

Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesine tepki gösteren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, "Türkiye, bu geri kalmış eylemle, Batı dünyası ve değerleriyle bağlantılarını koparmayı seçiyor" dedi. 

"TÜM DÜZEYLERDE KARŞILIK"

Mitsotakis, "Türkiye'nin bu gereksiz, dar görüşlü girişimi karşısında, Yunanistan vereceği karşılığı tüm düzeylerde değerlendirmektedir" diye ekledi.

Yunanistan Başbakanı, Güney Kıbrıs'ın tek taraflı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edip Doğu Akdeniz'de sondaj yapmasına Türkiye'nin sondaj misillemesinde bulunmasına koşut yükselen gerileme de değindi. 

AB'YE YENİ YAPTIRIM ÇAĞRISI

Türkiye'den 'bölgenin sorun yaratan ülkesi olma arayışında' ve 'Güney-doğu Akdeniz bölgesinin tamamında istikrara tehdit olmaya evrilen ülke' diye söz eden Mitsotakis, 'AB'nin böyle bir ülkeye karşı kesin olarak özel eylem ve yaptırım listesi hazırlaması gerektiğini' söyledi. 

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