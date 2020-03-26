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Moody’s Kovid-19 Nedeniyle Küresel Büyüme Tahminini Düşürdü

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Moody’s Kovid-19 Nedeniyle Küresel Büyüme Tahminini Düşürdü
Moody’s Kovid-19 Nedeniyle Küresel Büyüme Tahminini Düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde eksi (-) 0,5'e çekti.

Moody’s'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının küresel ekonomide benzeri görülmemiş bir şoka neden olacağı bildirdi.

Küresel büyüme tahminlerinde aşağı yönlü bir revizyon yapıldığın belirtildiği açıklamada, "Küresel ekonominin 2020'de yüzde 0,5 daralmasını, 2021'de yüzde 3,2 büyümesini bekliyoruz. Koronavirüs ortaya çıkmadan önce, geçen yıl kasımda, küresel ekonominin yüzde 2,6 büyüyeceğini tahmin ediyorduk." ifadesi kullanıldı.

"GELİR KAYIPLARI KÜRESEL EKONOMİDE ÇARPAN ETKİSİ YARATACAK"

Açıklamada, söz konusu tahminlerin Kovid-19'un dünya genelinde yayılmasıyla son günlerde ekonomik faaliyetlerde ciddi bir azalmayı yansıttığı aktarılarak, finans sektöründeki dalgalanmanın, büyük merkez bankaları ve hükümetlerden gelen hızlı politika hamlelerine rağmen, 2008'deki küresel finansal kriz döneminde görülen seviyelere ulaştığı kaydedildi.

Finansal piyasalardaki baskının reel ekonomideki derin kaygı ve belirsizliğin yansıması olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkeler genelinde işletmelerin ve bireylerin gelir kayıplarının küresel ekonomide çarpan etkisine neden olacağı ifade edildi.

Açıklamda, gelecek aylarda ülkelerde işsizliğin artabileceği belirtilerek, toparlanma hızının iş ve işletmelerin gelir kayıplarının süresine bağlı olduğu aktarıldı.

ABD VE AVRO BÖLGESİ EKONOMİLERİ İÇİN DARALMA BEKLENTİSİ

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, daha önce yüzde 2,3 büyüyeceği tahmin edilen ABD ekonomisinin, bu yıl yüzde 2 küçülmesinin, 2021'de ise yüzde 2,3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, daha önce yüzde 1,2 büyümesi öngörülen Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2 daralacağı, 2021'de ise yüzde 2 büyüyeceği tahmin edildi.

Avrupa'nın öne çıkan ülkelerinden Almanya ekonomisinin 2020'de yüzde 3, Fransa'nın yüzde 1,4 ve İngiltere'nin yüzde 2,6 ve İtalya'nın yüzde 2,7 küçüleceği öngörüldü.

Türkiye'de de salgının turizmle bağlantılı sektörleri etkilemesi nedeniyle ekonominin bu yıl yüzde 1,4 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 0,8 büyüyeceği tahmin edildi. Türkiye ekonomisinin daha önce bu yıl yüzde 0,2 büyüyeceği öngörülmüştü.

Kovid-19 salgınının ilk olarak ortaya çıktığı Çin'de ise ekonominin bu yıl yüzde 3,3, 2021'de ise yüzde 6 büyüyeceği öngörüldü. Çin ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini daha önce yüzde 6,1 olarak belirlenmişti.

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