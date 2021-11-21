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Morgda geçirdiği 6 saatin ardından yaşadığı ortaya çıktı!

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Hindistan’da geçirdiği trafik kazasının ardından ailesine öldüğü bildirilen 45 yaşındaki adamın, morgda geçirdiği 6 saatin ardından hayatta olduğu ortaya çıktı.
Morgda geçirdiği 6 saatin ardından yaşadığı ortaya çıktı!

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Moradabad kentinde geçtiğimiz cuma günü geçirdiği trafik kazasının ardından 45 yaşındaki Srikesh Kumar, kaldırıldığı hastanede doktor tarafından ölü olarak ilan edildi. Kumar’ın ölüm haberinin ailesine verilmesinin ardından aile hastaneye gelene kadar Kumar morgda bir dondurucunun içinde bekletildi.

Aile, otopsi için evrak işlerini başlatmak için hastaneye geldiğinde ise 6 saat boyunca morgda bir dondurucunun içinde bekletilen Kumar’ın hayatta olduğu ortaya çıktı.

Hastanenin Tıbbi Müfettişi Rajendra Kumar basına verdiği demeçte, "Acil sağlık görevlisi onu muayene etti. Herhangi bir yaşam belirtisi bulamadı ve bu nedenle öldüğünü ilan etti" ifadelerini kullanarak, 45 yaşındaki adamın hayatta olduğunun tespit edilmesinin ardından yeniden tedavi edildiğini ve şu anda komada olduğunu açıkladı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

 

T24.

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