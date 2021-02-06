  • BIST 1.527
  • Altın 411,312
  • Dolar 7,0510
  • Euro 8,4853
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAPilli:74 vaka..2 kişi havayolu ile geldi

MOSAD Ekonomik Paketin yetersiz olduğunu savundu

» »
Mobilya Sanayicileri Derneği Şubat 2021 Ekonomik Paket'ini değerlendirdi
MOSAD Ekonomik Paketin yetersiz olduğunu savundu

Mobilya Sanayicileri Derneği  Şubat 2021 Ekonomik Paket'ini değerlendirdi:

Mobilya Sanayicileri Derneği olarak Şubat 2021’de açıklanan ekonomik paket değerlendirmemizde beklentilerimizin karşılanmadığı, Mart 2020’de bize ayakta durabilmemiz ve istihdamı devam ettirebilmemiz için verilen bir takım katkıların da bizden geri alındığını, hatta fazla istihdam yapan şirketlerin de cezalandırıldığı gibi muamele gördüğüne tanıklık ettik.

Bizler  ekonomik paket denildiğinde kapalı olan veya zarar gören  özel sektöre devlet tarafından bu kötü günlerini iflas etmeden ve istihdamını sürdürebılmesı için katkı yapılacak diye algılarız, zira gerek Türkıye gerekse diğer ülkelere baktığımızda tüm ekonomik paketler özel sektörün devamını sürdürebilmesı adına yapılmıştır ve devlet kendi alacaklarından bir takım fedakârlıklar veya ertelemeler yaparak özel sektöre katkı sağlıyor. Şubat 2021 ekonomık pakete baktığımızda ne devletin kendi adına yaptığı bir tasarruf duyduk nede bizlere yapılan bir katkı.

Mobilya Sanayicileri Yönetim Kurulu ve Üyeleri olarak bizler bu paketin tekrar değerlendirilmesini ve taleplerimizin bizimle birlikte tartışılıp karar verilmesini talep etmekteyiz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Londra’da Yaşayan 263 Kıbrıslı Türk Kovid-19 Nedeniyle Hayatını Kaybetti"06 Şubat 2021 Cumartesi 15:48
  • Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği’nden Tam Sokağa Çıkma Yasağı Uygulamaları Eleştirisi06 Şubat 2021 Cumartesi 15:11
  • Sucuoğlu:''Aşıya dirençli hale gelebileceği endişesi var''06 Şubat 2021 Cumartesi 14:41
  • Çeler: “Asgari Ücret Belirlenirken İşçi Kesimi Sahipsiz Bırakılmamalı”06 Şubat 2021 Cumartesi 14:36
  • Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği, Hükümetin Aldığı Sokağa Çıkma Yasağı Kararını Desteklediğini Belirtti06 Şubat 2021 Cumartesi 14:21
  • TMT Mücahitler Derneği: "Arpalık Şehitlerini Ve Nalbantoğlu'nu Rahmet Ve Şükranla Anıyoruz"06 Şubat 2021 Cumartesi 14:16
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB yetkililerini kabul edecek06 Şubat 2021 Cumartesi 13:57
  • Erhürman: “Bunca sıkıntının içinde asgari ücret de mahkemelik oldu”06 Şubat 2021 Cumartesi 13:53
  • Bin 500 TL destek ödemeleri sokağa çıkma yasağının ardından gerçekleştilecek06 Şubat 2021 Cumartesi 13:19
  • Prof. Dr. Erol Baysal: Her şey aşılarla güzel olacak06 Şubat 2021 Cumartesi 13:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti