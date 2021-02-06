MOSAD Ekonomik Paketin yetersiz olduğunu savundu

Mobilya Sanayicileri Derneği Şubat 2021 Ekonomik Paket'ini değerlendirdi:

Mobilya Sanayicileri Derneği olarak Şubat 2021’de açıklanan ekonomik paket değerlendirmemizde beklentilerimizin karşılanmadığı, Mart 2020’de bize ayakta durabilmemiz ve istihdamı devam ettirebilmemiz için verilen bir takım katkıların da bizden geri alındığını, hatta fazla istihdam yapan şirketlerin de cezalandırıldığı gibi muamele gördüğüne tanıklık ettik.

Bizler ekonomik paket denildiğinde kapalı olan veya zarar gören özel sektöre devlet tarafından bu kötü günlerini iflas etmeden ve istihdamını sürdürebılmesı için katkı yapılacak diye algılarız, zira gerek Türkıye gerekse diğer ülkelere baktığımızda tüm ekonomik paketler özel sektörün devamını sürdürebilmesı adına yapılmıştır ve devlet kendi alacaklarından bir takım fedakârlıklar veya ertelemeler yaparak özel sektöre katkı sağlıyor. Şubat 2021 ekonomık pakete baktığımızda ne devletin kendi adına yaptığı bir tasarruf duyduk nede bizlere yapılan bir katkı.

Mobilya Sanayicileri Yönetim Kurulu ve Üyeleri olarak bizler bu paketin tekrar değerlendirilmesini ve taleplerimizin bizimle birlikte tartışılıp karar verilmesini talep etmekteyiz.