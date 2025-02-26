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Motosikletliler Karpaz’daki Eşekler için farkındalık sürüşüne çıkıyor!

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KKTC Motosiklet Grupları geniş katılımlı etkinlikle Karpaz’a sürüyor.
Motosikletliler Karpaz’daki Eşekler için farkındalık sürüşüne çıkıyor!

Kıbrıs Motorcuları Grubu adına basına açıklama yapan Umut Sağ, tüm motosiklet sevdalılarını Pazar Günü saat 11.00’de Ziyamet Kavşağına davet etti.

Açıklama şöyle :

Cerberus clubünün  başlatmış olduğu, Kıbrıs Motorcularının organizeyi üstlendiği hafta sonu etkinliğimiz;

Malum herkesin bilmiş olduğu Dipkarpaz’daki sahipsiz kendi doğasında yaşayan eşşeklerin katledilmesi hepimizi üzmüştür. Bu yüzden Cerberus clubü başkanı HAKKI ELVİN Biz motorcularında hayvan severler olduğunu göstermek adı altında bir etkinlik düzenlemiştir. Yoğun çalışmalar sonucu etkinlik planlanması şu şekildedir;

Bu hafta sonu pazar (02.03.25) günü hep birlikte KKTC’de bulunan bütün motorcuları CERBERUS CLUB’ü adına davet etmekteyiz. Polis eşliğinde gidilecektir. Kurallı, taşkınlık çıkartmadan, disiplinli bir şekilde yola çıkılacaktır.

Her club-grup kendileri gelicektir. Toplanma yerinden hep birlikte güvenli sürüş ön planda olucak şekilde polis eşliğinde hareket edilecektir.

Gideceğimiz yerde yöresel yemekler olucaktır. Dileyen grup yöresel yemeklerden tada bilir. Dileyen grup ayrıca başka restorantlarada gidebilir. Dönüşler serbest olucaktır.

Ziyamet’ten sonra gezilecek köyler sırasıyla;
-Yeşilköy
-Yeni Erenköy
-Karpaz anayolu ( Çevreyolu)
-Dipkarpaz

Benzin ve su ihtiyacı için Ziyamet kavşağında 45 dakikalık bir molamız olucak o esnada herkes benzinini, kavşağa 4-5 dakikalık uzaklık olan petrolden temin edebilecektir.

Toplanma alanımız ve varış noktalarımız oldukça geniş otoparkı olan yerlerdir. (Önceden gidilip analiz edilmiştir.)

Hava durumu ortalama 19 derece göstermektedir. 

Ziyamet’ten sonra varış noktasına kadar mola olmayacaktır. Yaklaşık 35-40 dakikalık bir sürüş olucaktır. Herhangi bir motor sorun yaşarsa (Allah göstermesin) Kıbrıs motorcuları grubundan 10 adet görevli seçilmiştir. Gerekli yardımlar yapılacaktır. Sürüş bu esnada mola vermeden devam edilecektir. Ortalama hızımız 60-100 km arasında olucaktır. 

Toplanma alanı;
ZİYAMET ÇEMBERİ

Toplanma saati;
11:00

Hareket saati;
11:45

Varış yeri;
DİPKARPAZ BELEDİYE BİNASI ÖNÜ

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