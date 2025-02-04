Muharrem Döveç Ortaokulu’nun yapımı tüm hızıyla devam ediyor

Kuzey Kıbrıs'ın eğitim altyapısını güçlendirecek olan Muharrem Döveç Ortaokulu, Döveç Group tarafından inşa ediliyor. 50 bin metrekarelik alanda, 7 bin metrekare kapalı alanı ve modern donanımıyla okul, öğrencilere çağdaş bir eğitim ortamı sunacak.

Kuzey Kıbrıs’ta eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla Döveç Group tarafından inşa edilen Muharrem Döveç Ortaokulu, planlanan teslim tarihinden önce tamamlanabilmesi için yoğun bir özveriyle yükselmeye devam ediyor. Döveç Group’un öz kaynakları, profesyonel ekibi ve çözüm ortaklarıyla hayata geçirilen bu proje, modern eğitim anlayışıyla donatılmış çağdaş bir okul olarak öne çıkıyor.

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel eğitim yatırımlarından biri olan Muharrem Döveç Ortaokulu, 50 bin metrekarelik geniş bir arazi üzerine kuruluyor ve 7 bin metrekareyi aşan kapalı alanıyla öğrencilere modern bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyor. Döveç Group, inşaat sürecinin hızlandırılması için titizlikle çalışarak okulun en kısa sürede tamamlanması ve eğitime kazandırılması için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Okulda öğrencilerin akademik, sosyal ve fiziksel gelişimini desteklemek için 24 derslik, 6 laboratuvar, bilgisayar ve fen laboratuvarları, teknoloji tasarım odaları, müzik ve spor salonları, kütüphane, konferans salonu, kafe ve restoran gibi donanımlı alanlar bulunuyor. Ayrıca, 10 bin metrekareyi aşan geniş yeşil alanlar, yürüyüş parkurları ve çeşitli spor sahaları ile öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç ve yönetim kurulu üyeleri, Muharrem Döveç Ortaokulu inşaatını bizzat yerinde inceleyerek gelinen son aşamaları değerlendirdi. Burçin Döveç, projeye duydukları büyük heyecanı dile getirerek, “Her geçen gün daha da büyük bir heyecan ve gurur duyuyoruz. Gençlerimizin burada eğitim alacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Okulumuzun tamamlanmasıyla birlikte, ülkemize önemli bir eğitim kurumu kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız.” dedi.

Burçin Döveç, sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, "Bizler, bu projeleri bir görev değil, ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırım olarak görüyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla, profesyonel ekibimiz ve çözüm ortaklarımızla hayata geçirdiğimiz Muharrem Döveç Ortaokulu’nu ülkemize armağan ederek, genç nesillerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu tür projelerin yaygınlaşması ve toplumsal gelişime katkı sağlaması açısından örnek teşkil etmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Muharrem Döveç Ortaokulu, öncelikle İskele bölgesinde eğitim altyapısını güçlendirmeyi amaçlarken, genel anlamda Kuzey Kıbrıs’ın eğitim sistemine yeni bir soluk getirmektedir. Modern donanımı, çağdaş eğitim yaklaşımı ve dünya standartlarına uygun imkanlarıyla, öğrencilere uluslararası düzeyde rekabet edebilecekleri bir eğitim sunmaktadır. Döveç Group’un titiz çalışmaları sayesinde, okulun en kısa sürede tamamlanarak öğrencilerle buluşması planlanmaktadır.