  • BIST 87.640
  • Altın 249,929
  • Dolar 6,0154
  • Euro 6,7319
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Mülteci Hakları Derneği’nden kınama

» »
Mülteci Hakları Derneği (MHD), “ ‘mülteci’ olarak tanınan bir kişinin Kuzey Kıbrıs yetkilileri tarafından kaçtığı ülkeye sınır dışı edildiğini” ifade ederek, bunu kınadı.
Mülteci Hakları Derneği’nden kınama

MHD’den yapılan açıklamada, 14 Mayıs’ta “mülteci” olarak tanınan bir kişinin menşe ülkesine sınır dışı edilmesine yönelik yapılan girişimler ile ilgili bilgi verildi.

MHD, 2004 yılında, “Kıbrıs Cumhuriyeti” tarafından kontrol edilen bölgelerde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından “mülteci” olarak tanınan bir kişinin, Kuzey Kıbrıs yetkilileri tarafından kaçtığı ülkeye sınır dışı edildiğini; bu durumun, kişilerin hayatlarının ve özgürlüklerinin risk altında olduğu yerlere geri gönderilmelerini yasaklayan uluslararası örf ve adet hukukunu ihlalini teşkil etmek anlamına geldiğini savunan MHD, şunları kaydetti:

“Buna ek olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde iç hukukun parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Medeni ve Siyasi Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası insan hakları sözleşmelerindeki yükümlülüklere de aykırıdır.

Ayrıca, bu hak ihlalinin, ‘Sığınmacılar ve mültecilerle ilgili sorunların çözümünde uluslararası ve insani bir bakış açısına sahip’ olunması gerektiğine inanan bir anlayışla dış politikasını şekillendirme iddiasını, hükümet programında ortaya koyan bir hükümet tarafından belirlenen bakanların hala görevde olduğu bir zamanda gerçekleşmesi kabul edilebilir değildir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mülteci Hakları Derneği’nden kınama16 Mayıs 2019 Perşembe 14:23
  • Sennaroğlu açıklama yaptı! haberler gerçek dışı dedi Tarım ile ilgili sorular sordu!16 Mayıs 2019 Perşembe 14:21
  • “Kuzey Kıbrıs’ta Mesleki Eğitim ve İşgücü Piyasasına Yönelik Hayat Boyu Öğrenim Projesi”nin açılış etkinliği yarın16 Mayıs 2019 Perşembe 14:02
  • Yeniboğaziçi Belediyesi ‘Kıbrıs’ta Engelli Olmak’ isimli söyleşi düzenliyor16 Mayıs 2019 Perşembe 14:00
  • Çeler: Bakanlık döneminde gurur verici icraatlar yapmayı başardık16 Mayıs 2019 Perşembe 13:39
  • Ahmet Sennaroğlu İskele'den Bakan Yasemin Öztürk olsun16 Mayıs 2019 Perşembe 13:11
  • Günün önemli haberleri ücretsiz olarak artık telefonunuzda? Yoksa,siz halen ücret mi ödüyorsunuz?16 Mayıs 2019 Perşembe 12:34
  • Kavga hastanede bitti16 Mayıs 2019 Perşembe 12:13
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor16 Mayıs 2019 Perşembe 12:10
  • HP Parti Meclisi bu akşam toplanıyor, gündem hükümet kurulması16 Mayıs 2019 Perşembe 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti