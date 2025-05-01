Murat Şenkul: Teknofest'e giden yollar dolu çünkü birçok insan alana ulaşamıyor!

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Teknofest KKTC 2025'e ulaşımda yaşanan sorunları eleştirdi. Şenkul, organizasyonun yerel planlamasında ciddi eksiklikler olduğunu belirterek, “Teknofest'e giden yollar dolu çünkü birçok insan alana ulaşamıyor" dedi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Lefkoşa’daki eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025'e ulaşım sırasında yaşanan trafik sıkıntılarına tepki gösterdi.

Şenkul, organizasyonun yerel ayağını üstlenen yetkilileri planlama eksikliğiyle eleştirerek, yaşanan aksaklıkların birçok katılımcının etkinlik alanına ulaşamamasına neden olduğunu belirtti.

Şenkul’un açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Yollar dolu, alan yollar gibi dolu çünkü birçok insan alana ulaşamıyor.

Görevleri organizasyonun KKTC bacağı olan ulaşımı planlamak olanlar bunu yapmak yerine sosyal medyadan sürekli paylaşım yapmayı tercih ederse sonucun böyle olması kaçınılmazdı.

Yeterli otopark düzenlemesi yok, geçici toplu ulaşım şeridi yok, çıkmaz sokak pozisyonunda olan Yonca Kavşak-Ercan arasına tüm araçları sokmak yerine Lefkoşa-Magusa anayolu üzerinde park yerleri belirleyerek, buralardan Ercan’a geçici acil şeritlerden otobüslerle taşıma yok, bunu planlaması gereken merkezi idare yok, yok, yok da gider.

Peki ne var ?

Sosyal medyadan başkalarının emeği üstünden kabak doğrama var…

Çocuklar bile isyan etti, dönelim baba dediler, durum bu.

Yazık bu kadar emeğe, kaynağa"