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Murdoch: Avustralya'da 60 yerel gazetenin basımına ara verilecek

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Murdoch: Avustralya'da 60 yerel gazetenin basımına ara verilecek
Murdoch: Avustralya'da 60 yerel gazetenin basımına ara verilecek

Avustralya'nın en büyük basın grubu News Corp, koronavirüs nedeniyle reklam gelirlerinin düşmesinden dolayı yaklaşık 60 yerel gazetenin basımına ara verileceğini duyurdu.

News Corp'un patronu Rupert Murdoch halkı internet üzerinden bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu. Murdoch, "Bu kararı almak kolay olmadı. Koronavirüs çok ağır ekonomik kayıplara neden oldu. İnsanların işlerini kaybetmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Reklam gelirlerimizin düşmesinden dolayı gazetelerin basımına ara vermek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın 85 yıllık geçmişe sahip ulusal haber ajansı AAP de (Australian Associated Press) geçtiğimiz aylarda kapanacağını duyurmuştu.

Abonelerdeki düşüş ve haber içeriğinin dijital platformlardaki intihal nedeniyle yayın hayatına son verildiği belirtilmişti.

Ajansta çalışan 170 muhabirin, 26 Haziran itibarıyla habercilik faaliyetleri sona erecek.

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