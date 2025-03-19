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Mustafa Akıncı’dan Türkiye’deki Gözaltılara Tepki: “Zulmün de Adaletsizliğin de Sonu Gelecek”

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Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı seçilmiş yöneticilerin gözaltına alınmasına sert eleştiriler yöneltti.
Mustafa Akıncı’dan Türkiye’deki Gözaltılara Tepki: “Zulmün de Adaletsizliğin de Sonu Gelecek”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaşanan gelişmelere tepki gösterdi. Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı seçilmiş yöneticilerin gözaltına alınmasına sert eleştiriler yöneltti.

2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde KKTC’de yaşanan sürece değinen Akıncı, “Türkiye’ye kıyasla çok küçük olan seçmen kitlesi baskı, tehdit, şantaj, çıkar sağlama ve türlü hilelerle kontrol altına alınıp istenilen sonuç elde edilebildi. Ancak Türkiye’deki milyonlarca seçmeni bu şekilde kontrol etmek mümkün değil. Bu nedenle yargı darbesiyle iş bitirilmek isteniyor.” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında demokrasinin ve sivil yönetimin yanında olduklarını hatırlatan Akıncı, “19 Mart 2025 sabahında da demokrasinin, halkın oyuyla işbaşına gelenlerin, gözaltına alınan İmamoğlu ve diğer seçilmiş yöneticilerin, basın emekçilerinin ve haksız yere özgürlüğünden yoksun bırakılanların yanındayız.” dedi.

Kıbrıslı Türk toplumunun büyük çoğunluğunun da benzer düşündüğünü vurgulayan Akıncı, “Her şeyin bir sonu var. Zulmün de, adaletsizliğin de, antidemokratik düzenin de elbet sonu gelecektir.” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

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