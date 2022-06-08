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MÜTHİŞ İDDİA: Lefkoşa’daki Mücahitler Sitesi, Türkiye’den gönderilecek 200 kişilik “Çevik Kuvvet Polisine” verildi

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Gazeteci Serhat İncirli'den müthiş iddia....
MÜTHİŞ İDDİA: Lefkoşa’daki Mücahitler Sitesi, Türkiye’den gönderilecek 200 kişilik “Çevik Kuvvet Polisine” verildi

Gazeteci Serhat İncirli'den müthiş iddia....

İşte o yazı;

..

Ve son bir haber vereyim sizlere…

Hayırlı ve de uğurlu olsun diyerek…

UBP, DP ve YDP hiç ses çıkarmayacak buna da eminim…

İyi dinleyin; Lefkoşa’daki Mücahitler Sitesi, Türkiye’den gönderilecek 200 kişilik “Çevik Kuvvet Polisine” verildi…

Yanlış okumadınız…

-*-*-

Bu 200 çevik kuvvet ekibi, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne ait üniformalardan giyecek ve olası bazı sokak eylemlerinde, topluma karşı kullanılacak…

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 Kıbrıslı – Türkiyeli gerginliğine izin vermemek lazım - Serhat İncirli

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