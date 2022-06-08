MÜTHİŞ İDDİA: Lefkoşa’daki Mücahitler Sitesi, Türkiye’den gönderilecek 200 kişilik “Çevik Kuvvet Polisine” verildi

Gazeteci Serhat İncirli'den müthiş iddia....
İşte o yazı;
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Ve son bir haber vereyim sizlere…
Hayırlı ve de uğurlu olsun diyerek…
UBP, DP ve YDP hiç ses çıkarmayacak buna da eminim…
İyi dinleyin; Lefkoşa’daki Mücahitler Sitesi, Türkiye’den gönderilecek 200 kişilik “Çevik Kuvvet Polisine” verildi…
Yanlış okumadınız…
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Bu 200 çevik kuvvet ekibi, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne ait üniformalardan giyecek ve olası bazı sokak eylemlerinde, topluma karşı kullanılacak…
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Kıbrıslı – Türkiyeli gerginliğine izin vermemek lazım - Serhat İncirli
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