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Mutluyaka ve Lefkoşa’da İki Ayrı Yangın: Tarım Arazileri ve Ev Eşyaları Zarar Gördü

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06 Haziran’da Mutluyaka’da çıkan yangında buğday ve arpa tarlalarıyla birlikte onlarca zeytin ağacı kül olurken, Lefkoşa’daki bir apartman dairesinde meydana gelen yangında ise ev eşyaları hasar gördü.
Mutluyaka ve Lefkoşa’da İki Ayrı Yangın: Tarım Arazileri ve Ev Eşyaları Zarar Gördü

6 Haziran 2025 tarihinde, ülkenin iki farklı noktasında meydana gelen yangınlar, ciddi maddi zarara yol açtı.

İlk yangın saat 11.30 sıralarında Mutluyaka bölgesindeki Cazımoğlu Zeytinliği mevkiinde çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak yaklaşık 300 metrekarelik seramik alanı, 5 tonluk plastik su deposunu, 150 metre sulama hortumunu ve elektrik kablosunu kül etti. Yangında ayrıca 43 zeytin ağacı, 40 dönüm biçilmemiş buğday, 45 dönüm biçilmemiş arpa, 8 dönüm anız ve 3 adet rulo balya yanarak zarar gördü. Yangın, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Aynı gün saat 12.30 sıralarında Lefkoşa’daki Şehit Ahmet Sokak’ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında da yangın çıktı. Salon balkon küpeştesine kurutmak amacıyla bırakılan kıyafetlerin tutuşmasıyla başlayan yangında, ikili koltuk, plastik korniş ve balkon küpeştesi hasar gördü. Yangın, evde bulunanlar tarafından söndürüldü.

Her iki olayla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor

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