Mutluyakalı: Anketlerde Erhürman önde, Tatar agresifleşti

Gazeteci Cenk Mutluyakalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kamuoyu araştırmalarına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tufan Erhürman’ın önde göründüğünü belirtti.

Sokakta da yaygın kanaatin “Tufan Hoca kazanır” yönünde olduğunu ifade eden Mutluyakalı, buna rağmen ortada hâlâ ciddi bir yarış bulunduğunu söyledi. Mutluyakalı, Başbakan Ersin Tatar’ın kampanyasında agresifleştiğini, ithal reklamcıların dilini kullandığını, polemik ve korku üzerinden siyaset üretmeye yöneldiğini savundu.