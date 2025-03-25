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Müzakereciler Perşembe günü bir araya gelecek

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Cenevre’de gerçekleştirilen gayriresmi toplantı sonrasında Kıbrıs’taki liderlerin, 2 Nisan’da yapılacağı iddia edilen ilk görüşmesine ilişkin haberler  Rum basınında yer aldı.
Müzakereciler Perşembe günü bir araya gelecek

Cenevre’de gerçekleştirilen gayriresmi toplantı sonrasında Kıbrıs’taki liderlerin, 2 Nisan’da yapılacağı iddia edilen ilk görüşmesine ilişkin haberler  Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Cenevre Sonrasında İlk Test-2 Nisan’daki İki Liderin Görüşmesin Tatar’ın Niyetlerini Ortaya Koyacak” başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında, gelecek hafta Çarşamba günü, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın huzurunda gerçekleştirecekleri görüşmenin, Cenevre sonrasındaki, niyetlere ilişkin ilk özlü testi teşkil edeceğini yazdı.

Liderler görüşmesinde, Kıbrıs Türk lider Ersin Tatar’ın Cenevre’de üzerinde anlaşılan noktalara “sadık kalıp kalmadığının ya da Cenevre konferansı öncesinde kaldığı noktada devam etmek isteyip istemediğinin ortaya çıkacağını” ileri süren gazete, liderler arasındaki görüşmenin ayrıca tüm müdahil tarafların niyetleri açısından da önemli olduğunu belirtti.

Görüşmenin bir diğer önemli noktasının Tatar’ın (görüşmeye) hangi gündemle gideceği olduğunu belirten gazete, bir diğer önemli unsurun ise-Tatar’ın ne isteyeceğinden bağımsız olarak- Cenevre’de belirlenen gündemde kalıp kalmayacağı şeklide olduğunu yazdı.

Sözcü Vekilinden açıklama

Habere göre, Rum Hükümet Sözcü Vekili Yiannis Antoniu, Tatar ve Hristodulidis arasındaki ilk baş başa görüşmede, Cenevre’deki gayriresmi toplantının sonuçlarının, sınır kapılarının ve diğer Güven Yaratıcı Önlemlerin yanı sıra Temmuz zirvesi ışığında öze dair nasıl ilerlenme sağlanacağını konusunun ele alınacağını ifade etti.

Antoniu, Kıbrıs Rum tarafının çabasının, zamanı yaratıcı bir şekilde kullanmak olduğunu da belirtti.

Maria Angela Holguin’in Kıbrıs sorununa geri dönüşüne dair bir soru üzerine Antoniu, Birleşmiş Milletlerin resmi açıklamasını beklediklerini söylerken “Bunu yakın zaman içerisinde bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Müzakereciler Perşembe günü bir araya gelecek

Alithia gazetesi Rum müzakereci Menelaos Menealau ile Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Güneş Onar’ın, 2 Nisan’daki liderler görüşmesi öncesinde, Perşembe günü bir araya geleceklerini yazdı.

Görüşmenin amacının, liderler görüşmesiyle ilgili zemini hazırlamak olduğunu yazan gazete, müzakereciler arasındaki görüşmenin, görüş birlikleri olanaklarının genişletme çabasını da teşkil ettiğini belirtti.

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