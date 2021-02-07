Myanmar'da askeri cuntadan sosyal medyaya da darbe: İnternete erişim engellendi

Demokrasiye dönüş talebiyle eylem düzenleyen gruplar, "Askeri diktatörlüğe hayır", "Kahrolsun diktatörlük, yaşasın demokrasi" sloganları atarak yürüdü, ülkenin seçilmiş lideri Aung San Suu Kyi'nin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Protesto gösterilerine katılım çağrısı yapmak için sosyal medyaya başvuranlar internet engeliyle karşılaştı. İnternet gözlemevi NetBlocks verilerine göre, Myanmar genelinde Twitter kullanımı darbe günü yüzde 50, 6 Şubat'ta ise yüzde 54 oranında azaldı, çevrimiçi diğer platformlara erişimin de kısıtlandığı kaydedildi. Bazı kullanıcılar bir dönem telefonlarının internete tümüyle bağlanamadığını aktardı.

Bir telekomünikasyon şirketi, ordunun internet sağlayıcılarına "bir sonraki emre kadar" Twitter ve Instagram'a erişimi kapatmaları talimatını verdiğini açıkladı. Talimatın gerekçesinde, "Ülkenin istikrarı ve kamunun çıkarlarının korunması adına yalan haberlerin önlenebilmesi için" tedbire gerek duyulduğu belirtildi.

Twitter'dan AFP'ye yapılan açıklamada, cuntanın sosyal medyayı engellemesi "halkın sesini duyurma haklarının ihlali" olarak yorumlandı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmış, ordu yanlısı gösterilerin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

1 Şubat'ta yönetime el koyan ordu, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alındı.

İlerleyen günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek bilgisayar ve dokümanlara el koydu.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü verirken, NLD lideri Suu Kyi ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, askeri darbenin başarısız olması için tüm aktörleri ve uluslararası toplumu harekete geçirme konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.