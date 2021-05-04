Myanmar'da Düzenlenen Bombalı Saldırıda Biri Milletvekili 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Askeri darbenin yaşandığı Myanmar'ın Bago eyaletinde, milletvekilini hedef alan bombalı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Myanmar Now sitesinde yer alan habere göre, Bago eyaletine bağlı Zee Olak köyünde dün yerel saatle 17.00'de, Ulusal Demokrasi Partisi (NLD) Milletvekili Thet Hlaing Win’in bulunduğu bölgede pakete yerleştirilen 3 bomba düzeneği infilak etti.

Patlamada, Milletvekili Win’in yanı sıra üç polis ve bir sivil hayatını kaybetti.

Milletvekili Win, darbe sonrası devrilen eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii’ye yakınlığıyla biliniyordu.

Saldırıyı kimin düzenlediğine dair resmi açıklama yapılmadı fakat darbe karşıtı aktivistler, saldırının, askeri yönetim yanlısı çeteler tarafından düzenlendiğini öne sürdü.

Öte yandan Bago'da polislerin de darbe karşıtı protestolarda yer alarak sivil itaatsizlik eyleminde bulunduğu öğrenildi.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hâl ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar 766 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.