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Narkotikten eve baskın... Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı

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Girne’de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeyle tutuklanan Nijerya uyruklu Emeka Wilson, Prosper Chinedu Okechukwu ve Harmony Luna Moon Jatto mahkemeye çıkarıldı.
Narkotikten eve baskın... Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı

Girne Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Haluk Ceylan olguları aktardı. 


Polis, 27 Kasım 2023 tarihinde saat 17.50 raddelerinde Girne'de Şehit Celal Bekiroğlu Sokak Yaşam 3 Apartmanı Daire 19 adresinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada konu yerde tespit edilen Emeka Wilson’ın cebinde 10 ayrı paket halinde 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu söyledi.

Polis, arama esnasında Prosper Chinedu Okechukwu’nun tuvalete uyuşturucu attığının görüldüğünü ve makul güç kullanılarak, tutuklandığını belirtti.

Polis, tuvalet rögarında yapılan aramada 99 gram uyuşturucu bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, ayrıca zanlı Okechukwu’nun yatak odasında yapılan aramada 11 paket halinde 11 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, toplam 152 gram ağırlığında uyuşturucunun yanı sıra, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 4700TL nakit para 65 Sterlin, 65 Euro ve 5 Amerikan Doları nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, Emeka Wilson, Prosper Chinedu Okechukwu ev evde bulunan Harmony Luna Moon Jatto’nun tutuklandığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

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