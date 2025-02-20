Narkotikten Kasırga Operasyonu... 6 kilo 330 gram hintkeneviri ele geçirildi!

Polisten operasyonla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Karşıyaka’da dün gerçekleştirilen Kasırga Operasyonu kapsamında, satışa hazır paketler halinde toplam 6 kilo 330 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 5 gram ağırlığında kubar esrar türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 64.085 TL, 540 ABD Doları, 4.675 Euro ve 1.560 Sterlin nakit paralar ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 3 kişi zanlı olarak tutuklandı.

Ayrıca, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Girne’de Şehit Nahit Hasan Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen iki ayrı operasyon sonucu ve Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından yapılan rutin trafik kontrolleri esnasında; toplam 23 gram ağırlığında hintkeneviri türü, 7 gram ağırlığında kokain türü, 4,5 gram ağırlığında metamfetamin türü ve 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet cam pipo ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 800 TL nakit para ele geçirildi. Üç operasyon kapsamında, 5 kişi zanlı olarak tutuklandı.

TÜM OPERASYONLAR KAPSAMINDA;

• Toplam 6 KİLO 370,5 GRAM ağırlığında kanunusuz uyuşturucu madde ele geçirildi.

• Toplam 8 KİŞİ zanlı olarak tutuklandı.