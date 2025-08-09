  • BIST 10972.63
Nasıroğlu: Aksu’nun Destekleri Basketboldaki Büyümeye Katkı Sağladı
Nasıroğlu: Aksu’nun Destekleri Basketboldaki Büyümeye Katkı Sağladı

Basketbol Federasyonu, iki yıldır federasyonun yayın sponsoru olan Kuzey Kıbrıs TV Direktörü Aykut Aksu’yu ziyaret ederek katkılarından dolayı teşekkür plaketi sundu.

Başkan Ertuğ Nasıroğlu ve yönetim kurulu üyesi Nihat Yılmaz’ın katıldığı ziyarette, Nasıroğlu, Aksu’nun yerel spora ve özellikle basketbola verdiği desteğin büyük önem taşıdığını belirtti.

Nasıroğlu, “Sponsorluğunuz, hem federasyon olarak hedeflerimize ulaşmamıza hem de çocuk yaşlardan itibaren spora bağlanan nesillerin sağlıklı bir hayat sürmelerine katkı sağladı. Katkılarınız, basketbol camiasında yaşanan ciddi büyümeye büyük etki yaptı. Desteğiniz başarımızın ayrılmaz bir parçası oldu” dedi.

