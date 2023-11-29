  • BIST 8021.75
  • Altın 1898.084
  • Dolar 28.8827
  • Euro 31.7805
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAGazze'de ateşkes uzadı

NATO: Rusya'nın Ukrayna'daki asker kaybı 300 binden fazla

» »
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta yüzlerce uçak, binlerce tankın yanı sıra 300 binden fazla asker kaybettiğini söyledi.
NATO: Rusya'nın Ukrayna'daki asker kaybı 300 binden fazla

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde düzenlediği basın toplantısında, iki gün boyunca Ukrayna, Çin, Batı Balkanlar gibi birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.

Ukrayna'da sahadaki durumu değerlendirdiklerini aktaran Stoltenberg, Rusya'nın ele geçirdiği bölgelerin yüzde 50'sinin Ukrayna ordusunca geri alındığını ifade etti.

Ukrayna'nın egemen bir devlet olarak varlığını sürdürdüğünü, bunun en önemli kazanım olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Rusya'nın muharebelerde büyük kayıplar verdiğini, ekonomik olarak zayıfladığını söyledi.

Stoltenberg, siyasi olarak Rusya'nın sadece Ukrayna'da değil, Kafkasya ve Orta Asya'da da yakın çevresindeki etkisini kaybettiğini belirterek, "Rusya ayrıca Çin'e çok daha bağımlı hale geliyor. Moskova her geçen yıl geleceğini Pekin'e ipotek ediyor. Askeri açıdan Rusya konvansiyonel güçlerinin önemli bir bölümünü kaybetti. Yüzlerce uçak, binlerce tank ve 300 binden fazla kayıp verdi." dedi.

Rusya'nın ekonomik olarak baskı altında bulunduğunu, petrol ve gaz gelirlerinin düştüğünü, 1000'den fazla yabancı şirketin ülkedeki faaliyetlerini durdurduğunu ya da küçülttüğünü ve geçen yıl 1,3 milyon kişinin Rusya'yı terk ettiğini anlatan Stoltenberg, "Tüm bunlar Putin'in, Ukrayna'yı işgal etmekle stratejik bir hata yaptığının vurguluyor." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'nın hafife alınmaması gerektiğini dile getirerek, "Rusya'nın ekonomisi bir savaş zemininde. Putin'in kayıplara karşı toleransı yüksek. Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri değişmemiştir. Rusya kış öncesinde büyük bir füze stoku yaptı. Ukrayna'nın elektrik şebekesini ve enerji altyapısını vurmak için yeni girişimler görüyoruz. Ukrayna'yı karanlıkta ve soğukta bırakmaya çalışıyor." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin'den Filistin konusunda ateşkes sağlanması için uluslararası topluma çağrı21 Kasım 2023 Salı 18:46
  • Rusya, LGBTİ+ hareketini yasaklamak için harekete geçti20 Kasım 2023 Pazartesi 09:57
  • Ukrayna'da 20 bin erkek askere alınmamak için ülkeden kaçtı19 Kasım 2023 Pazar 12:12
  • Pakistan hava kirliliğine karşı yapay yağmur oluşturmayı planlanıyor19 Kasım 2023 Pazar 10:40
  • Paşinyan: Azerbaycan’la barış anlaşmasının temel ilkelerinde uzlaştık19 Kasım 2023 Pazar 09:59
  • Bakan Arıklı Azerbaycan’da18 Kasım 2023 Cumartesi 09:09
  • Güney Kore köpek eti tüketimini yasaklamaya hazırlanıyor17 Kasım 2023 Cuma 21:48
  • Rusya, nükleer kapasiteli hipersonik füzesini fırlatma deposuna yerleştirdi16 Kasım 2023 Perşembe 20:47
  • Çin Devlet Başkanı Şi, ABD'ye "dostluk elçisi" olarak pandalar yollayacağını duyurdu16 Kasım 2023 Perşembe 19:30
  • ABD-Çin ilişkileri: Biden-Şi görüşmesinden öne çıkan 5 başlık16 Kasım 2023 Perşembe 18:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti