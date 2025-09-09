  • BIST 10449.17
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hükümetleri döneminde eğitim altyapısına rekor yatırım yapıldığını belirterek, 19 yeni okulun inşa edildiğini, 10 okulun ise yıkılıp yeniden yapıldığını, toplamda 29 okulun kazandırıldığını açıkladı.
Nazım Çavuşoğlu: KKTC'de rekor! Toplamda 29 okul kazandırdık

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs TV’de Elif Şen Çatal’ın sunduğu Gün Ortası programında eğitim alanında yapılan çalışmaları ve yeni eğitim-öğretim yılı hedeflerini değerlendirdi.

Çavuşoğlu, hükümetleri döneminde eğitim altyapısına yapılan yatırımların KKTC tarihinde bir rekor olduğunu belirterek, “19 okulu sıfırdan inşa ettik, 10 okulu yıkıp yeniden yaptık. Toplamda 29 okul kazandırdık. 7 okulun ihalesi tamamlanmak üzere, bir yıl içinde bunları da bitireceğiz” dedi.

Eleştirilere de yanıt veren Çavuşoğlu, “Bize ‘moloz yığını’ diyorlar. İnşaatın kuralı budur, önce yıkılır sonra yapılır. 580 derslik, 109 tuvalet, 89 idari birim, 31 öğretmen odası, 9 kütüphane kazandırdık. Bunlar elle tutulur gerçekler” ifadelerini kullandı.

