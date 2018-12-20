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Near East Bank Mağusa ve Salamis Şube Hizmete Açıldı

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KKTC Finans Sektörünün 22 yıllık köklü ve güçlü bankası Near East Bank ülke genelindeki etkin bankacılık anlayışı ve müşterilerine sunduğu hizmet ağını geliştirmek için Mağusa Şubesi’nin yeni yerine taşınmasını ve Salamis Şube’nin açılışını yaptı.
Near East Bank Mağusa ve Salamis Şube Hizmete Açıldı

KKTC Finans Sektörünün 22 yıllık köklü ve güçlü bankası Near East Bank ülke genelindeki etkin bankacılık anlayışı ve müşterilerine sunduğu hizmet ağını geliştirmek için Mağusa Şubesi’nin yeni yerine taşınmasını ve Salamis Şube’nin açılışını yaptı. Çanakkale Bölgesi’ndeki hizmet binası için düzenlenen etkinliğe 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, YDÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç.Dr. İrfan S. Günsel,  Near East Bank Genel Müdürü Selami Kaçamak, milletvekilleri, bölge halkı ve çalışanlar katıldı.

 

Törene katılan KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, açılış öncesi yaptığı konuşmada, uzun yıllar öncesinden tanıdığı Günsel Ailesini ülkede kazandıklarını ülke insanı ile paylaşmaları ve büyürken ülke ekonomisini de yatırımlarıyla kalkındırmaları nedeniyle bir kez daha kutladı. Eroğlu yeni açılan hizmet binaları ile Gazimağusa halkına daha etkin hizmetler sunulacağına inandığını kaydetti.

 

Nea East Bank’ın halktan aldığı güvenle büyürken, ülke kalkınmasına da istihdamlar, sosyal fon yatırımları, vergiler ve harçlarla destek olmaya devam etmenin gururunu yaşadığını belirten Near East Bank Genel Müdürü Selami Kaçamak, Near East Bank’ın 15 Şube, 40 ATM ile ülkenin dört bir yanında müşteri memnuniyetine odaklı hizmetlerini yürüttüğünü anlatarak halkın güveni ile istikrarlı bir şekilde gelişen ve büyümeyi sürdüreceklerini kaydetti.

 

Açılış öncesi konuşmasında insana odaklı, genç istihdama yönelik yatırımları nedeniyle Yakın Doğu Grubunu kutlayan Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, ülke için çalışan, teknolojiye yönelerek kendi kendine yeterli kurumlar yaratarak birçok alanda ülke kalkınmasına faydalar sağlayan YDÜ grubuyla işbirliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Bakan Besim, grubun son dönemde gerçekleştirdiği Bireysel Sağlık Sigortası uygulamasının önemli olduğuna vurgu yaparak böylesi yatırımların ülkede arzu edilen yüksek yaşam kalitesine erişimi kolaylaştıracağına inandığını belirtti. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, gerçekleştirilen yatırımlarla kentin ticaret ve turizm ağırlıklı olarak büyümesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek yatırımı gerçekleştiren Günsel Ailesi ve yöneticilerine teşekkür etti.

 

YDÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç.Dr. İrfan Günsel gerçekleştirdikleri her yatırımın KKTC’ni Türkiye ve dünya ile bütünleştirdiğini görmekten onur ve gurur duyduklarını vurguladı.

Günsel Ailesi olarak tüm yatırımlarını ülkeye yaparak kalkınmaya ve ülke insanının refahına katkı koymayı sürdüreceklerini belirten Günsel,  Near East Bank’ın 22 yıllık süreçte 16 hizmet binası 300 personel ve 1.6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaşan güçlü sermaye yapısına, Türkiye’de temsilcilik açan ilk KKTC Bankası olma onuruna eriştiğini, özellikle son dönemde artan teknolojik yatırımlarla Banka’nın 21. Yüzyıl bankacılığı yolunda hızla ilerlediğine işaret etti. Günsel sözlerini; “ müşterilerine ve halka hep en iyiyi en güzeli sunma gayretindeki Near East Bank Ada’da yaşayan Kıtalıların Bankası olmanın gururunu yaşıyor ” şeklinde noktaladı.

 

Konuşmalardan sonra konuşmacıların birlikte kurdele kesimi hizmet binasının tanıtımı ve kokteyl parti ile etkinlik tamamlandı.

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