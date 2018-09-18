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Nefesler tutuldu...

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Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı için tüm futbolseverler büyük heyecan içinde beklemeye devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray bu akşam kendi sahasında Rus ekip Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek.
Nefesler tutuldu...

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Galatasaray bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Rusya'nın güçlü ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, bu akşam yapacakları Lokomotiv Moskova maçıyla tarihinde 15. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarına çıkacak. Rus ekiplerine karşı bugüne kadar yaşanan şanssızlığı kırmak isteyen Galatasaray bu akşam taraftarı önünde kazanmak istiyor. Mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya kısa bir süre kalmasına rağmen, maçı yayınlayacak kanalın henüz belli olmaması futbolseverleri meraklandırdı.  Rıdvan Dilmen katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada karşılaşmanın beIN Sports tarafından yayınlanacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından gelen son dakika haberine göre beIN Sports kanalından karşılaşmanın canlı yayınlanacağı açıklandı.

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk mücadelesinde Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Mücadele Bein Sports Haber ve Bein Sports 1 HD kanalarından şifresiz olarak yayınlanacak.. Karşılaşma 22:00'da başlayacak ve mücadeleyi İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.

GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 15. KEZ GRUPLARDA

Sarı-kırmızılılar, bu akşam yapacakları Lokomotiv Moskova maçıyla tarihinde 15. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarına çıkacak. Galatasaray, altıncı kez grup müsabakalarına doğrudan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı dönemlerini Rumen çalıştırıcı Lucescu ve mevcut teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde geçirdi 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi tek başına temsil edecek Galatasaray, bu akşam Lokomotiv Moskova ile yapacağı D Grubu ilk maçıyla tarihinde 15. kez gruplarda mücadele verecek. Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, altıncı kez eleme oynamadan "Devler Ligi" gruplarına dahil oldu.

Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ettiği 14 sezonun 9'unda eleme turu oynamak durumunda kalan Galatasaray, ilk olarak 2002-2003 sezonunda gruplara direkt katıldı. Sarı-kırmızılı takım 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016'nın ardından bu sezon da doğrudan gruplarda yer aldı. 

İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Galatasaray ve Lokomotiv Moskova, 2002/03 Şampiyonlar Ligi sezonunun ardından ilk kez karşılaşacak. O sezon grup maçlarında mücadele eden iki ekip de, deplasmandaki maçlarda rakiplerine üstünlük sağlamıştı. Bu sezon 15'inci kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Galatasaray, turnuva tarihinde en fazla boy gösteren Türk kulübü konumunda.

Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 104 maça çıkan Galatasaray, turnuvaya katılan diğer Türk takımlarının tamamından daha fazla sayıya ulaştı. 2015/16 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Galatasaray, bu turnuvadaki son 14 maçının sadece birini kazanabildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynadığı son yedi maçın sadece birini kazanabildi. Bu galibiyet Ekim 2015'te Benfica karşısında Selçuk İnan ve Lukas Podolski'nin golleriyle gelmişti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı maçın üçünü kazanan Lokomotiv Moskova, aynı sayıda galibiyeti bundan önce oynadığı 15 maçta elde edebilmişti. Lokomotiv Moskova, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son yedi deplasman maçını kazanamadı. Ancak Rus ekibinin bu turnuvadaki son deplasman galibiyeti Galatasaray karşısında gelmişti.

Hiçbir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Aralık 2007'den bu yana Rus takımlarını yenemedi. En son Fenerbahçe, CSKA Moskova'yı 3-1 mağlup etmişti. O tarihten bu yana Rus takımları Türk rakiplerine karşı dört maçın üçünü kazandı. Lokomotiv Moskova, Şampiyonlar Ligi'nde açılış maçlarında galip gelemedi. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 27 maçın sadece ikisinde kalesini gole kapatabildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde kalesini 21 maçta gole kapattı ve bu alanda en yüksek sayıya sahip Türk takımı durumunda.

Fatih Terim, teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'nde 41 maça çıktı. Bu turnuvada en fazla maça çıkan Türk teknik direktör olan Terim, bu maçların tamamında Galatasaray'ın başındaydı. Yuri Semin, Lokomotiv Moskova'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 26 maçın tamamında takımın başındaydı.

RUSYA PREMİER LİG'E İYİ BAŞLAYAMADI 

Lokomotiv Moskova, geride kalan sezonu şampiyon tamamladığı Rusya Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapamadı. 

Çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Moskova temsilcisi, 9 puanla 16 takımlı ligde 10. sırada bulunuyor. 
Lokomotiv Moskova, bu maçlarda 5 gol atarken kalesindeki 5 gole engel olamadı. 

Rus ekibinde Premier Lig maçlarında Grzegorz Krychowiak, Maciej Rybus, Fedor Smolov, Manuel Fernandes ve Anton Miranchuk birer kez gol sevinci yaşadı.

KADRO DEĞERİ 110 MİLYON AVRO 

Lokomotiv Moskova'nın kadro değeri 110 milyon avroyu buluyor. 
Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre Rus ekibinin kadrosunda yer alan futbolculardan Grzegorz Krychowiak 18 milyon avroluk değeriyle en pahalı oyuncu olarak dikkati çekti. 
Polonyalı orta saha oyuncusunu, 14 milyon avroluk değerleriyle Aleksei Miranchuk ve Fedor Smolov izledi. 
Galatasaray'ın kadrosunda yer alan futbolcuların değeri ise 96,6 milyon avro olarak gösterildi.

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