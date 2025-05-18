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Neriman Cahit hayata veda etti

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Neriman Cahit hayata veda etti.Kıbrıs Türk edebiyatının simge isimlerinden yazar, şair ve emekli öğretmen Neriman Cahit hayatını kaybetti.
Neriman Cahit hayata veda etti

Neriman Cahit hayata veda etti.Kıbrıs Türk edebiyatının simge isimlerinden yazar, şair ve emekli öğretmen Neriman Cahit hayatını kaybetti.

 

Kimdir?

Neriman Cahit (d. 1937), Kıbrıslı Türk şair ve yazar. Kıbrıs Türk şiirinin ve Kıbrıs Türk toplumundaki kadın hakları savunucularının önde gelen isimleri arasındadır.

1937'de Kırnı'da doğdu. Hakkında yazılanlara göre ataerkil bir ailede büyüdü, bu nedenle "kendi içinde fırtınalar" yaşadı. Ailenin üç kızının en büyüğü olan Cahit, ilkokula üç yıl Kırnı'da devam etse de, sonraları daha iyi bir eğitim almasını isteyen ailesi tarafından Atatürk İlkokulu'nda okumak üzere Lefkoşa'ya gönderdi. Hayatının kalanını Lefkoşa'da geçirdi. İlk yazılarını ilkokulun 5. sınıfında kaleme aldı.

Victoria Kız Lisesi'nde okuyan Cahit, felsefe öğretmeninin rehberliğinde dünya klasiklerini okudu ve yazılarında sözünü sakınmamaya başladı. Öğretmen Koleji'nde eğitimine devam etti, 1957'de Türk tarafında açılan Öğretmen Koleji'ne geçti.

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