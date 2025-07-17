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New York Zirvesi'nde ana oturumuna geçildi

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New York'ta düzenlenen "Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı" 5+1 formatındaki ana oturumla devam ediyor.
New York Zirvesi'nde ana oturumuna geçildi

Birleşmiş Milletler (BM) ev sahipliğinde New York’ta gerçekleşen Kıbrıs Konulu Genişletilmiş 5+1 Formatlı Gayri Resmi Toplantıda 5+1 formatındaki ana oturuma geçildi.

BM Merkezi, 27. katında KKTC saatiyle 18:30-20:30 saatleri arasında gerçekleşecek oturum iki saat sürecek.

Ana oturumda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres açılış konuşması gerçekleştirecek. Heyet başkanlarının konuşmalarının ardından görüşme bölümüne geçilecek.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Guterrres ile 1+1 formatında 21:40-22:15 saatleri arasında öğle yemeği yemesinin ardından kapanış oturumu ise 22:15-23:45 saatleri arasında ise 5+1 formatında yapılacak.

Oturumlarda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Güneş Onar, Cumhurbaşkanı Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Cumhurbaşkanı Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar ve Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal eşlik ediyor.

Oturumdan önce basına açık aile fotoğrafı çekildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Kıbrıs saati 00.00’da BM Merkezi’nde basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

 

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