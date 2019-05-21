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Niki Lauda: Formula 1'in efsane pilotu hayatını kaybetti

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Formula 1'in efsane pilotlarından Avusturyalı Niki Lauda 70 yaşında hayatını kaybetti.
Niki Lauda: Formula 1'in efsane pilotu hayatını kaybetti

Motor sporlarının en tanınmış isimleri arasında yer alan Lauda, Ferrari ile 1975 ve 1977 yıllarında, McLaren ile ise 1984'te Formula 1 şampiyonluğu yaşamıştı.

Lauda, 1976 Almanya Grand Prix'inde geçirdiği kazada ağır yanık yaraları almış, buna rağmen Formula 1 aracının kokpitine geri dönmeyi başarmıştı.

Ağustos 2017'de akciğer nakli yapılan Lauda'nın Pazartesi günü hayatını kaybettiği ailesi tarafından açıklandı.

Formula 1 kariyerinin ardından havayolu taşımacılığı alanında yatırımlar yapan Lauda'nın kendi adını taşıyan bir havayolu şirketi, aynı zamanda Formula 1 takımlarından Mercedes'in de fahri Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

Mercedes'in Formula 1 şampiyonu pilotu Lewis Hamilton'u takıma kazandıran en önemli isimlerden birisinin de yine Niki Lauda olduğu biliniyordu.

Niki Lauda'nın ailesinden yapılan açıklamada, "Bir sporcu ve bir girişimci olarak elde ettiği eşsiz başarılar hiçbir zaman unutulmayacak. Cesareti ve sorunlarla yüzleşme anlayışı bizim için rol model olmaya devam edecek" dendi.

Kazadan 40 gün sonra yeniden pistteydi

Lauda 1975'te ilk şampiyonluğuna ulaşmış, 1976 sezonunun başında da favoriler arasında yerini almıştı.

Ancak Almanya'da düzenlenen Nurburgring Grand Prix'inde geçirdiği kaza sonucu aracı alevler içinde kalmış, Lauda'nın vücudunun büyük kısmında üçüncü derece yanıklar meydana gelmişti.

O dönemde hastanede tedavi gören Lauda'yı rahipler ziyaret etmiş ve ünlü Formula 1 pilotu için 'son dualar' edilmişti. Ancak Lauda'nın iyileşme hızı pek çok kişi tarafından 'mucize' olarak nitelenmiş ve ünlü pilot geçirdiği kazadan sadece 40 gün sonra pislere geri dönmeyi başarmıştı.

Eski Formula 1 şampiyonlarından Jenson Button Lauda'yı 'Efsane' olarak nitelerken, McLaren takımından yapılan açıklamada Avusturyalı pilot için 'tarihimizi aydınlatan isim' dendi.

Açıklamada "McLaren'deki herkes dostumuz, iş arkadaşımız ve 1984 Formula 1 Dünya Şampiyonu Niki Lauda'nın hayatını kaybettiğini öğrenmiş olmaktan dolayı büyük bir üzüntü içerisinde. Niki sonsuza dek kalbimizde yaşayacak" dendi.

Lauda'nın 1976 Formula 1 sezonunda İngiliz pilot James Hunt ile girdiği kıyasıya rekabet 2013'te sinemaya da uyarlanmış ve ikilinin hikâyesi Zafere Hücum (Rush) adlı filmde anlatılmıştı.

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