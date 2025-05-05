Nisan ayı hayat pahalılığı yüzde 4,06

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 67.26 ile Salatalık, yüzde 43.88 ile Semizotu ve yüzde 40.21 ile Çilek oldu.

KKTC İstatistik Kurumu, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4.06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13.08 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40.96 değişim gerçekleşti.-

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 9.51 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda yaşanırken, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 5.70, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 4.40, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 3.86, Sağlık ana grubunda yüzde 3.54, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 3.20, Ulaştırma ana grubunda yüzde 3.16, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 2.60, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 2.47, Haberleşme ana grubunda yüzde 2.29, Eğitim ana grubunda yüzde 1.94 ve Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 1.26 artış gözlemlendi.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 455 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 71 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 60.25 ile Kavun, yüzde 60.00 ile Milli Piyango Bileti ve yüzde 50.00 ile KKTC Devlet Piyango Bileti oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 67.26 ile Salatalık, yüzde 43.88 ile Semizotu ve yüzde 40.21 ile Çilek oldu.