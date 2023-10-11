Nöbetçi Eczaneler -11 Ekim 2023

LEFKOŞA BÖLGESİ:
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
11.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 45 65
Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa
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GALEN ECZANESİ
11.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 26 03
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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KERMİYA ECZANESİ
11.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 34 83
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Metehan Kermiya
GİRNE BÖLGESİ:
RIZKI ECZANESİ
11.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 34 96
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
***
SALİM KARABEKİR ECZANESİ
11.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 845 98 36
Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne
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SERTAÇ ECZANESİ
11.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24
Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
İNEM MİMAR ECZANESİ
11.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0548) 842 27 95
Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa
***
VEZİROĞLU ECZANESİ
11.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 77
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
ERİN ECZANESİ
11.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
11.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
11.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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