  • BIST 8327.74
  • Altın 1668.199
  • Dolar 27.7373
  • Euro 29.488
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAB, ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanımını azaltacak

Nöbetçi Eczaneler -11 Ekim 2023

» »
Nöbetçi Eczaneler -11 Ekim 2023
Nöbetçi Eczaneler -11 Ekim 2023

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

11.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 45 65

Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa

***

GALEN ECZANESİ

11.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 26 03

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

KERMİYA ECZANESİ

11.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 34 83

Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Metehan Kermiya

GİRNE BÖLGESİ:

RIZKI ECZANESİ

11.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 34 96

NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

***

SALİM KARABEKİR ECZANESİ

11.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 845 98 36

Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne

***

SERTAÇ ECZANESİ

11.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24

Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

İNEM MİMAR ECZANESİ

11.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0548) 842 27 95

Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa

***

VEZİROĞLU ECZANESİ

11.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 77

Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

11.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

11.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

11.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (08 Eylül 2023)08 Eylül 2023 Cuma 08:50
  • Nöbetçi Eczaneler (01 Eylül 2023)01 Eylül 2023 Cuma 14:46
  • Nöbetçi eczaneler 25 Ağustos 2023 Cuma25 Ağustos 2023 Cuma 18:32
  • 12 Temmuz 2023 KKTC'de nöbetçi eczaneler12 Temmuz 2023 Çarşamba 18:51
  • Nöbetçi Eczaneler (8 Temmuz 2023)08 Temmuz 2023 Cumartesi 08:33
  • Nöbetçi Eczaneler (7 Temmuz 2023)07 Temmuz 2023 Cuma 08:37
  • Nöbetçi Eczaneler (6 Temmuz 2023)06 Temmuz 2023 Perşembe 08:29
  • Nöbetçi Eczaneler (5 Temmuz 2023)05 Temmuz 2023 Çarşamba 08:30
  • Nöbetçi Eczaneler (4 Temmuz 2023)04 Temmuz 2023 Salı 08:40
  • Nöbetçi Eczaneler (3 Temmuz 2023)03 Temmuz 2023 Pazartesi 08:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti