Nöbetçi Eczaneler (13 Temmuz 2020)

LEFKOŞA
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli 03922234604
ZEHRA ECZANESİ Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy Lefkoşa 03922255947
ECEM ECZANESİ Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa 03922288956
GİRNE
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı Girne 03928161213
NAZIM VARIŞ ECZANESİ Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne 03928213088
GAZİMAĞUSA
KUNTER GÜVEN ECZANESİ Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı Mağusa 03923661909
İÇTEN ECZANESİ Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi Gazi Mağusa 03923652200
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt 03927143005
LEFKE
NANE LİMON ECZANESİ ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE 03927277470
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.