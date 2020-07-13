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Nöbetçi Eczaneler (13 Temmuz 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (13 Temmuz 2020)
Nöbetçi Eczaneler (13 Temmuz 2020)

LEFKOŞA

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli 03922234604

ZEHRA ECZANESİ Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy Lefkoşa 03922255947

ECEM ECZANESİ Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa 03922288956

GİRNE

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı Girne 03928161213

NAZIM VARIŞ ECZANESİ Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne 03928213088

GAZİMAĞUSA

KUNTER GÜVEN ECZANESİ Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı Mağusa 03923661909

İÇTEN ECZANESİ Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi Gazi Mağusa 03923652200

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt 03927143005

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE 03927277470

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