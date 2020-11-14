Nöbetçi Eczaneler (14 Kasım 2020 Cumartesi)

LEFKOŞA
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
- ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA - Lefkoşa
- 03922280909
- cagintheking@gmail.com
- Yetkili Kişi: ÇAĞIN KORKMAZER
GÜNEY ECZANESİ
- Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara - Lefkoşa
- 03922276695
- guney.eczanesi@hotmail.com
- Yetkili Kişi: Güney Enginol
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
- Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa - Lefkoşa
- 0392 224 04 15
- harikaotag@hotmail.com
- Yetkili Kişi: Harika Otağ
GİRNE
GİRNE ECZANESİ
- Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne - Girne
- 03928151447
- gazikan44@hotmail.com
- Yetkili Kişi: Güzin Çağdan
GÜNDAL ECZANESİ
- Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı) - Girne
- 03928160543
- agundal@hotmail.com
- Yetkili Kişi: Ayşen Gündal
GAZİMAĞUSA
HALKIN ECZANESİ
- Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk - Gazimağusa
- 03923650112
- esrahalkin@yahoo.com
- Yetkili Kişi: Esra Halkın
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
- THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA - Gazimağusa
- 03923660353
- nilhan_76@hotmail.com
- Yetkili Kişi: Nilhan Soysal
GÜZELYURT
SEVİL ECZANESİ
- 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt - Güzelyurt
- 03927143591
- muszey@protonmail.com
- Yetkili Kişi: Mustafa Zeybekoğulları
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.