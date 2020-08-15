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Nöbetçi Eczaneler ( 15 Ağustos 2020 )

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Nöbetçi Eczaneler ( 15 Ağustos 2020 )
Nöbetçi Eczaneler ( 15 Ağustos 2020 )

LEFKOŞA:

İYİGÜN ECZANESİ

 Muhtar Yusuf Galeria No:2 K.Kaymaklı Lefkoşa

 0392 227 25 71

***

İMGE ECZANESİ

 Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı

 03922235951

***

SONUÇ ECZANESİ

 Atatürk Cad. No: 7/ B Binbir Çeşit Mağazaları yanı Yenişehir Lefkoşa

 03922273270

 

GİRNE:

YUSUF TANDOĞAN GİRNE ECZANESİ

 Beşparmaklar Cad. Ufuktan 1 Apt.Dük.N0:4 Çatalköy Girne

 05488653434

 ***

BAŞAK ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

 03928153620

GAZİMAĞUSA:

ECE ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa

 03923663846

 ***

MEVA ECZANESİ

 15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

 03923663773

GÜZELYURT:

SERCAN AVCI ECZANESİ

 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 03927144894

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

 7278565

 
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