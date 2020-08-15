Nöbetçi Eczaneler ( 15 Ağustos 2020 )

LEFKOŞA:
İYİGÜN ECZANESİ
Muhtar Yusuf Galeria No:2 K.Kaymaklı Lefkoşa
0392 227 25 71
***
İMGE ECZANESİ
Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı
03922235951
***
SONUÇ ECZANESİ
Atatürk Cad. No: 7/ B Binbir Çeşit Mağazaları yanı Yenişehir Lefkoşa
03922273270
GİRNE:
YUSUF TANDOĞAN GİRNE ECZANESİ
Beşparmaklar Cad. Ufuktan 1 Apt.Dük.N0:4 Çatalköy Girne
05488653434
***
BAŞAK ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
03928153620
GAZİMAĞUSA:
ECE ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa
03923663846
***
MEVA ECZANESİ
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
03923663773
GÜZELYURT:
SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
03927144894
LEFKE:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE
7278565
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.