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Nöbetçi Eczaneler (15 Temmuz 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (15 Temmuz 2020)
Nöbetçi Eczaneler (15 Temmuz 2020)

LEFKOŞA:

REHBER ECZANESİ

 ATATÜRK CAD.SİNE APT. 42/ C DÜK. NO:3 YAKIN DOĞU BANK ÇAPRAZI , GÖNYELİ

 05488420323

 ***

PAPATYAM ECZANESİ

 Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa

 03922282330

***

SERPİN ONAY ECZANESİ

 84 Şht.Mustafa Ruso Cad. K. Kaymaklı Lefkoşa ( GEZEGEN KIRTASİYE YANI)

 03922273924

GİRNE:

RIZKI ECZANESİ

 NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

 03928153496

***

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI

 03928152025

GAZİMAĞUSA:

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

 LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI

 03923662026

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MELİKE BARBAROS ECZANESİ

 ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA

 03923654240

GÜZELYURT:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 Ecevit Caddesi 88A Güzelyurt

 03927141894

LEFKE:

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE

 03927277470

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