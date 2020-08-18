  • BIST 1.086
  • Altın 476,830
  • Dolar 7,3802
  • Euro 8,7828
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Nöbetçi Eczaneler (18 Ağustos 2020)

» »
Nöbetçi Eczaneler (18 Ağustos 2020)
Nöbetçi Eczaneler (18 Ağustos 2020)

LEFKOŞA

GÜNEY ECZANESİ

 Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara / Lefkoşa

 03922276695

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

 Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922279155

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

 ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA / Lefkoşa

 03922280909

GAZİMAĞUSA

ÖZNERGİS ECZANESİ

 Salamis Yolu Şık Prenses ve Halk Bankası Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa / Gazimağusa

 0392 365 24 92

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi Magusa / Gazimağusa

 05338797994

GİRNE

KÜÇÜK ECZANESİ

 Canbulat Sok.No:5/C Girne / Girne

 03928153626

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Girne (Lastikçi Cahit yanı) Karaoğlanoğlu / Girne

 0392 822 41 42

GÜZELYURT

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 Ecevit Caddesi No: 82 A Güzelyurt / Güzelyurt

 0392 714 18 94

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke

 0392 727 76 46

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler ( 6 Ağustos 2020 )06 Ağustos 2020 Perşembe 09:17
  • Nöbetçi Eczaneler ( 5 Ağustos 2020 )05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:20
  • Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos 202004 Ağustos 2020 Salı 09:14
  • Nöbetçi Eczaneler - 30 Temmuz 202030 Temmuz 2020 Perşembe 09:12
  • Nöbetçi Eczaneler - 28 Temmuz 202028 Temmuz 2020 Salı 09:55
  • Nöbetçi Eczaneler (25 Temmuz 2020)25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:25
  • Nöbetçi Eczaneler (24 Temmuz 2020)24 Temmuz 2020 Cuma 09:51
  • Nöbetçi Eczaneler - 23 Temmuz 202023 Temmuz 2020 Perşembe 09:46
  • Nöbetçi Eczaneler (22 Temmuz 2020)22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:25
  • Nöbetçi Eczaneler (21 Temmuz 2020)21 Temmuz 2020 Salı 09:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti