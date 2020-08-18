Nöbetçi Eczaneler (18 Ağustos 2020)

LEFKOŞA
GÜNEY ECZANESİ
Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara / Lefkoşa
03922276695
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa / Lefkoşa
03922279155
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA / Lefkoşa
03922280909
GAZİMAĞUSA
ÖZNERGİS ECZANESİ
Salamis Yolu Şık Prenses ve Halk Bankası Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa / Gazimağusa
0392 365 24 92
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi Magusa / Gazimağusa
05338797994
GİRNE
KÜÇÜK ECZANESİ
Canbulat Sok.No:5/C Girne / Girne
03928153626
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Girne (Lastikçi Cahit yanı) Karaoğlanoğlu / Girne
0392 822 41 42
GÜZELYURT
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Ecevit Caddesi No: 82 A Güzelyurt / Güzelyurt
0392 714 18 94
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke
0392 727 76 46
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