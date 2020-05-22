Nöbetçi Eczaneler (22 Mayıs 2020)

LEFKOŞA:
FULDEN DONANGİL ECZANESİ
Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı
03922282572
05338573939
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SEROL ECZANESİ
Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı
03922272064
05338753228
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KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
ATATÜRK CAD. YALÇIN PARK KARŞISI GÖNYELİ
03922231210
05338652756
GİRNE:
GİRNE ECZANESİ
Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne
03928151447
0533851 2275
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ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne
05338463330
05338463330
GAZİMAĞUSA:
FAYDALI ECZANESİ
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa
03923656922
05428726144
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ADA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa
03923653130
05338671723
GÜZELYURT:
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
03927143252
05338414707
LEFKE:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE
7278 565
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