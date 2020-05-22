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Nöbetçi Eczaneler (22 Mayıs 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (22 Mayıs 2020)
Nöbetçi Eczaneler (22 Mayıs 2020)

LEFKOŞA:

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

 Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı

 03922282572

 05338573939

***

SEROL ECZANESİ

 Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı

 03922272064

 05338753228

***

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

 ATATÜRK CAD. YALÇIN PARK KARŞISI GÖNYELİ

 03922231210

 05338652756

GİRNE:

GİRNE ECZANESİ

 Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne

 03928151447

 0533851 2275

 ***

ŞİFALI ECZANESİ

 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne

 05338463330

 05338463330

GAZİMAĞUSA:

FAYDALI ECZANESİ

 Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa

 03923656922

 05428726144

 ***

ADA ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa

 03923653130

 05338671723

GÜZELYURT:

İNCİ ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

 03927143252

 05338414707

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

 7278 565

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