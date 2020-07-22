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Nöbetçi Eczaneler (22 Temmuz 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (22 Temmuz 2020)
Nöbetçi Eczaneler (22 Temmuz 2020)

LEFKOŞA:

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

 Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı Lefkoşa

 03922277676

 ***

CEMRE ECZANESİ

 Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa

 03922276549

***

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

 Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa

 03923300830

GİRNE:

MUCİZEM ECZANESİ

 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

 0392 815 11 50

***

NURÇAĞ ECZANESİ

 Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı- Girne

 03928151025

GAZİMAĞUSA:

MEVA ECZANESİ

 15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

 03923663773

***

HALKIN ECZANESİ

 Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk

 03923650112

GÜZELYURT:

NİLGÜN ECZANESİ

 25 Ecevit Cad.Güzelyurt

 03927143847

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

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