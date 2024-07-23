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Nöbetçi Eczaneler 23/07/2024

» »
Nöbetçi Eczaneler 23/07/2024
Nöbetçi Eczaneler 23/07/2024

Nöbetçi Eczaneler 23/07/2024

 

New Castle No:1 Bayraktar Yolu, Terminal Lemar yanı Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 366-33-50

İnem Mimar Eczanesi

Hasan Barbaçolli Sokak, Uzun 11 Apt. Dükkan No:2 Sakarya Mağusa Gazimağusa
» Yeni Lemar-Akra Yolu, Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GazimağusaSakarya

0 (548) 842-27-95

Alenbay Eczanesi

Kurtuluş Caddesi No:53/1 Girne
» Bellapais Yolu-Ovis Coffees karşısı, Starling Süpermarket çaprazı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (533) 886-12-24

Tören Eczanesi

Ziya Rızkı Caddesi, Yusuf Ziya Apt No:262/B Girne
» Pegasus ve Foto Yücel yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 815-89-79

Soyerler Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Side Plaza No:105/2 Alsancak / Girne
» İş Bankası yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneAlsancak

0 (533) 830-07-17

Camcıoğlu Eczanesi

Şehit Münür Dilaver Sokak No:24/C Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-24-57

Özbirtan Eczanesi

Dr.Temel Zeki Caddesi, Arken B 2 Apt. No:3 İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

İskele

0 (392) 371-22-24

Ulus Eczanesi

Ecevit Caddesi, No:11 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

Lefke

0 (392) 727-76-49

Emine Keskin Eczanesi

Atatürk Caddesi, Yasemin Apt. Dükkan No:1 Gönyeli / Lefkoşa
» Gönyeli İlkokulu karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaGönyeli

0 (533) 879-81-93

Safiye Çağansel Eczanesi

Şehit İsmail Beyoğlu Caddesi No:52/A Küçük Kaymaklı / Lefkoşa
» Eski Zipps Market yolu
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaKüçük Kaymaklı

0 (392) 227-76-76

Ülker Pozan Eczanesi

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi No:28/2 Ortaköy Lefkoşa
» Lemar yolu
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaOrtaköy

0 (392) 223-51-80

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