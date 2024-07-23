Nöbetçi Eczaneler 23/07/2024
|New Castle No:1 Bayraktar Yolu, Terminal Lemar yanı Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 366-33-50
İnem Mimar EczanesiHasan Barbaçolli Sokak, Uzun 11 Apt. Dükkan No:2 Sakarya Mağusa Gazimağusa
» Yeni Lemar-Akra Yolu, Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GazimağusaSakarya
0 (548) 842-27-95
Alenbay EczanesiKurtuluş Caddesi No:53/1 Girne
» Bellapais Yolu-Ovis Coffees karşısı, Starling Süpermarket çaprazı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (533) 886-12-24
Tören EczanesiZiya Rızkı Caddesi, Yusuf Ziya Apt No:262/B Girne
» Pegasus ve Foto Yücel yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 815-89-79
Soyerler EczanesiKaraoğlanoğlu Caddesi, Side Plaza No:105/2 Alsancak / Girne
» İş Bankası yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneAlsancak
0 (533) 830-07-17
Camcıoğlu EczanesiŞehit Münür Dilaver Sokak No:24/C Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-24-57
Özbirtan EczanesiDr.Temel Zeki Caddesi, Arken B 2 Apt. No:3 İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
İskele
0 (392) 371-22-24
Ulus EczanesiEcevit Caddesi, No:11 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
Lefke
0 (392) 727-76-49
Emine Keskin EczanesiAtatürk Caddesi, Yasemin Apt. Dükkan No:1 Gönyeli / Lefkoşa
» Gönyeli İlkokulu karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaGönyeli
0 (533) 879-81-93
Safiye Çağansel EczanesiŞehit İsmail Beyoğlu Caddesi No:52/A Küçük Kaymaklı / Lefkoşa
» Eski Zipps Market yolu
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaKüçük Kaymaklı
0 (392) 227-76-76
Ülker Pozan EczanesiŞehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi No:28/2 Ortaköy Lefkoşa
» Lemar yolu
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaOrtaköy
0 (392) 223-51-80
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