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Nöbetçi Eczaneler (24 Ağustos 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (24 Ağustos 2020)
Nöbetçi Eczaneler (24 Ağustos 2020)

LEFKOŞA

YEŞİM ECZANESİ

 Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 225 69 18

 17:30-00:00

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

 HACET SOK.8/C DİN SİTESİ KARŞISI İŞ BANKASI YANI HAMİTKÖY / Lefkoşa

 03922256161

ATAÇAĞ ECZANESİ

 Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli / Lefkoşa

 03922231997

GAZİMAĞUSA

GÜLOĞLU ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Northerland Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa / Gazimağusa

 0392 365 38 68

EMİR ECZANESİ

 Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa / Gazimağusa

 0392 365 54 54

GİRNE

İLGEN ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne / Girne

 03928158118

GÜNDAL ECZANESİ

 Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı) / Girne

 03928160543

GÜZELYURT

DOĞA ECZANESİ

 Piyale Paşa Mah.No:121 / Güzelyurt

 0392 714 46 40

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke

 03927277470

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