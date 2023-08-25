Nöbetçi eczaneler 25 Ağustos 2023 Cuma

LEFKOŞA:
APAYDIN ECZANESİ
(0392) 227 51 59
II. Selim Cad., Arabacıoğlu Apt., Köşlüçiftlik
KONUM
AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
(0392) 223 67 50
Şht. Hüseyin Amca Cad., No:77, Dükkan No: 2, Gönyeli
KONUM
OBA ECZANESİ
(0392) 223 71 01
Gaz. Hasan Tahsin Cad., No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı
KONUM
GİRNE:
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
(0548) 881 18 11
Dr. Salih Miroğlu Cad., No: 45/2 Zeytinlik Yolu, Şokmar Süper Market karşısı
KONUM
MARYAM ECZANESİ
(0533) 842 36 37
Ankara Cad., No: 1, Lotus Park Sitesi, A Blok, Alsancak
KONUM
SERTAÇ ECZANESİ
(0392) 815 90 67 – (0392) 816 00 24
Osman Örek Cad., Öğretmen evi karşısı, Bektaş Gıda Pazarı yanı
KONUM
MAĞUSA:
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
(0392) 365 68 38
Topcu Bulvarı, Deniz Plaza ve Mr. Pound karşısı
KONUM
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
(0392) 365 68 20
İsmet İnönü Bulvarı, No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı
KONUM
GÜZELYURT:
AŞAR ECZANESİ
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad., No: 18/B
KONUM
LEFKE:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok., No: 1/1, Denizli
KONUM
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad., Ada Karanfil Sok., No: 9/D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz
KONUM
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